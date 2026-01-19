Gemini'nin Yeni Özelliği Kullanıcıları Çıldırtan Sorunu Çözdü

Google, Gemini'ye eklediği yeni özellik sayesinde yapay zekanın en sinir bozucu sorunlarından birini ortadan kaldırdı. "Pro" ve "Düşünen" seçeneklerinin basit sorularda ne kadar geç cevaplar verdiğinin farkında olan şirket, adından da anlayabileceğiniz üzere zaman tasarrufu sağlayan "Hızlı" yanıt seçeneğini yapay zeka modeline ekledi. Peki modun diğerlerinden farkı ne?

Gemini'ya Hızlı Yanıt Modu Geldi

Gemini, yetenekleri ile kuşkusuz piyasadaki en iyi yapay zeka modellerinden biri. Özellikle güncel bilgilere erişmek isteyen insanların ilk tercihi konumundaki modelin en büyük problemi ise hız. Google'ın mevcut modelleri "Pro" ve "Düşünen" moddayken soruyu yanıtlamadan önce uzun süre düşünüyor. Bu da özellikle kullanıcıların acelesi olan durumlarda sinir bozucu olabiliyor.

Ancak Google'ın Gemini'ya eklediği "Hızlı" yanıt seçeneği bu sorunu ortadan kaldırıyor. Basit sorulara basit cevalar arayan kullanıcılar, bu versiyonu seçerek bekleme sürecini ortadan kaldırıyor. Şu anda Türkiye'de kullanılabilir olan özelliği biz de test ettik. Pro model ile kıyasladığımızda hız konusunda Google'ın sözünü tuttuğunu söyleyebiliriz. Peki her seferinde "Pro", "Düşünen" ve "Hızlı" seçenekleri arasunda geçiş yapmak zorunda mısınız?

Google'ın Gemini'ya kazandırdığı bir diğer özelik sürekli modlar arasında geçiş yapmak istemeyen kullanıcıların işini kolaylaştıracak. Bu özellik, kullanıcının acelesi olduğu durumlarda mod değiştirmeden derinlemesine düşünme sürecini atlayarak daha hızlı bir yanıt almasını sağlıyor.

Söz konusu özellik Pro ya da Düşünen modda soruyu sorduktan sonra çıkıyor. Uygulamada "skip" (atla), web sürümünde ise "answer now" (şimdi yanıtla) butonuna bastığınızda cevabınız hızlıca karşınıza çıkıyor. Her iki versiyonu da Türkçe kullanmamıza rağmen seçenekler neden İngilizce şu an için bilgimiz yok.

Google'ın bunu kısa süre içerisinde düzeltmesi bekleniyor. Gemini'nin yeni özelliği şu an dağıtım aşamasında. Bu nedenle henüz sizde görünmüyorsa endişelenmenize gerek yok. En fazla 1-2 gün içerisinde uygulama ve web sürümünde karşınıza çıkacaktır. Yine de hatırlatmakta fayda var ki sorunuz basitse Google Arama da en az Gemini kadar başarılı bir kaynak olacaktır.