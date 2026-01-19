Gemini'nin Yeni Özelliği Kullanıcıları Çıldırtan Sorunu Çözdü
Google, Gemini'ye eklediği "Hızlı" yanıt seçeneği ile bekleme süresini ortadan kaldırdı. Bu konusu özellik basit yanıtlarda bekleme süresini ortadan kaldırıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Google, Gemini'ye basit sorulara hızlı cevap veren "Hızlı" yanıt modunu ekledi. Pro ve Düşünen modların uzun bekleme süresine alternatif olan bu seçenek, kullanıcıların acelesi olduğu durumlarda işe yarıyor.
- Yeni "skip" ve "answer now" butonları sayesinde kullanıcılar, Pro veya Düşünen modda soru sorduktan sonra düşünme sürecini atlayıp anında yanıt alabiliyor. Söz konusu butonlar şimdilik İngilizce.
- Türkiye'de kullanıma sunulan özellik şu an dağıtım aşamasında. Henüz görmüyorsanız endişelenmeyin, 1-2 gün içinde tüm kullanıcılara ulaşacak.
Google, Gemini'ye eklediği yeni özellik sayesinde yapay zekanın en sinir bozucu sorunlarından birini ortadan kaldırdı. "Pro" ve "Düşünen" seçeneklerinin basit sorularda ne kadar geç cevaplar verdiğinin farkında olan şirket, adından da anlayabileceğiniz üzere zaman tasarrufu sağlayan "Hızlı" yanıt seçeneğini yapay zeka modeline ekledi. Peki modun diğerlerinden farkı ne?
Gemini'ya Hızlı Yanıt Modu Geldi
Gemini, yetenekleri ile kuşkusuz piyasadaki en iyi yapay zeka modellerinden biri. Özellikle güncel bilgilere erişmek isteyen insanların ilk tercihi konumundaki modelin en büyük problemi ise hız. Google'ın mevcut modelleri "Pro" ve "Düşünen" moddayken soruyu yanıtlamadan önce uzun süre düşünüyor. Bu da özellikle kullanıcıların acelesi olan durumlarda sinir bozucu olabiliyor.
Ancak Google'ın Gemini'ya eklediği "Hızlı" yanıt seçeneği bu sorunu ortadan kaldırıyor. Basit sorulara basit cevalar arayan kullanıcılar, bu versiyonu seçerek bekleme sürecini ortadan kaldırıyor. Şu anda Türkiye'de kullanılabilir olan özelliği biz de test ettik. Pro model ile kıyasladığımızda hız konusunda Google'ın sözünü tuttuğunu söyleyebiliriz. Peki her seferinde "Pro", "Düşünen" ve "Hızlı" seçenekleri arasunda geçiş yapmak zorunda mısınız?
Google'ın Gemini'ya kazandırdığı bir diğer özelik sürekli modlar arasında geçiş yapmak istemeyen kullanıcıların işini kolaylaştıracak. Bu özellik, kullanıcının acelesi olduğu durumlarda mod değiştirmeden derinlemesine düşünme sürecini atlayarak daha hızlı bir yanıt almasını sağlıyor.
Söz konusu özellik Pro ya da Düşünen modda soruyu sorduktan sonra çıkıyor. Uygulamada "skip" (atla), web sürümünde ise "answer now" (şimdi yanıtla) butonuna bastığınızda cevabınız hızlıca karşınıza çıkıyor. Her iki versiyonu da Türkçe kullanmamıza rağmen seçenekler neden İngilizce şu an için bilgimiz yok.
Google'ın bunu kısa süre içerisinde düzeltmesi bekleniyor. Gemini'nin yeni özelliği şu an dağıtım aşamasında. Bu nedenle henüz sizde görünmüyorsa endişelenmenize gerek yok. En fazla 1-2 gün içerisinde uygulama ve web sürümünde karşınıza çıkacaktır. Yine de hatırlatmakta fayda var ki sorunuz basitse Google Arama da en az Gemini kadar başarılı bir kaynak olacaktır.