Bir Sen Eksiktin: HDD Fiyatları Patladı!

Son dönemlerde teknoloji dünyasında odağın yapay zekâya çevrilmesiyle birlikte pek çok sektörde fiyat artışları yaşanıyor. Bu noktada özellikle bilgisayar donanımları öne çıkıyor. Ekran kartından ana karta, işlemciden belleğe ve depolama birimine kadar birçok donanım, şimdiye kadar ciddi oranlarda zamlandı ve uzmanlara göre bu sürecek. Kısa süre önce paylaşılan veriler ise sabit disk sürücülerin (HDD) ne durumda olduğunu ortaya koydu.

Hard Diskler Ortalama Yüzde 46 Zamlandı

Gelen bilgilere göre hard disklere olan yüksek talep fiyatların artmasına neden oldu. Avrupa'da en çok satan sabit disk sürücülerinin fiyat geçmişini inceleyen ComputerBase'in paylaştığı verilere göre HDD fiyatları son dört ayda yüzde 23 ile yüzde 66 arasında yükseldi. Ortalama zam oranı ise yüzde 46 olarak hesaplandı.

Son yıllarda teknoloji devlerinin yapay zekâ alanına yönelmesi çip kıtlığına yol açtı. Bu kıtlık ise ciddi fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Hatta bu artışlar yurt dışının yanı sıra Türkiye’de döviz kurlarının yüksekliği nedeniyle iki kat daha fazla hissedildi.

Ancak HDD'lerdeki fiyat artışının sebebi diğer donanımlarda olduğu gibi çip kıtlığı değil. Zaten hard diskler neredeyse hiç yarı iletken kullanmıyor. Zamların temel nedeni için yüksek talep işaret ediliyor.

Özellikle hıza öncelik vermeyen şirketler, ucuzluk ve yüksek kapasite nedeniyle HDD’leri tercih ediyor. Bu da talebi yüksek tutuyor ve fiyatların artmasına sebep oluyor. Fiyatların önümüzdeki aylarda nasıl değişeceğini ise hep birlikte göreceğiz.

