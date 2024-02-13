Google'ın Gemini Uygulaması Kulaklıklara da Geliyor!

Google geçtiğimiz hafta Bard'ın adını Gemini olarak değiştirdi ve bu değişiklikle birlikte yapay zekâ çalışmalarını bir bütün olarak elden geçirdi. Şimdi ise Gemini ile ilgili Google'ın yeni bir planı daha ortaya çıktı.

Görünüşe göre Google'ın Gemini'yi daha fazla kullanıcıya sunmak için ilk planı yapay zekâ tabanlı asistanı kulaklıklara getirmek olacak. 9to5Google, Google uygulamasının en son beta yazılım sürümünde, şirketin Gemini'yi kulaklıklara getirmek için çalıştığını açıkça belirten kod dizileri tespit etti.

Referans olması açısından, 9to5Google'ın bulduğu ve Google'ın uyumlu kulaklıklara Gemini desteği ekleme niyetini ortaya koyan kod satırı şu şekilde:

<string name=”assistant_onboarding_bisto_error_message”>Gemini mobile app is working on expanding availability to make it accessible on your headphones</string>

Google Asistan Yerini Gemini'ye Bırakıyor

Google, bir dizi Google Asistan destekli cihaza Gemini desteği eklemek için çalışırken, şimdilik kulaklıklar listenin ilk sırasında gibi görünüyor.

Gemini uygulaması kullanıma sunulduğunda beri Android ve iOS'ta oldukça popüler hâle geldi fakat kullanıcılar Gemini uygulaması ile Google Asistan'ı birlikte kullanamadıklarını keşfettiler. Öyle ki Google'ın esas amacı da Google Asistan'ın bulunduğu her hizmeti Gemini ile değiştirmek ancak bu süreç sanıldığı kadar basit ilerlemiyor.

Gemini uygulamasındaki bazı özellikler bir ekran gerektiriyor ancak kulaklıklar bunları desteklemeyecek. Bunun yerine Google, bir kullanıcıyla iletişim kurmak için yalnızca sesi kullanan bir Gemini asistanını üzerinde çalışıyor. Üzerinde çalışılan bu özel sürüm, gerektiğinde bir oturumu görsel olarak devam ettirmek için muhtemelen bir akıllı telefona da bağlanabilecek.

Google, Gemini'yi uyumlu kulaklıklara sorunsuz bir şekilde getirmeyi başardıktan sonra diğer hizmetlerinde de aynı tarifeyi uygulamaya çalışacak.

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