Google'ın Gemini Uygulaması Kulaklıklara da Geliyor!

Google geçtiğimiz hafta Bard'ın adını Gemini olarak değiştirdi ve bu değişiklikle birlikte yapay zekâ çalışmalarını bir bütün olarak elden geçirdi. Şimdi ise Gemini ile ilgili Google'ın yeni bir planı daha ortaya çıktı.

Görünüşe göre Google'ın Gemini'yi daha fazla kullanıcıya sunmak için ilk planı yapay zekâ tabanlı asistanı kulaklıklara getirmek olacak. 9to5Google, Google uygulamasının en son beta yazılım sürümünde, şirketin Gemini'yi kulaklıklara getirmek için çalıştığını açıkça belirten kod dizileri tespit etti.

Referans olması açısından, 9to5Google'ın bulduğu ve Google'ın uyumlu kulaklıklara Gemini desteği ekleme niyetini ortaya koyan kod satırı şu şekilde:

<string name=”assistant_onboarding_bisto_error_message”>Gemini mobile app is working on expanding availability to make it accessible on your headphones</string>