Google Gemini'nin Ücretli Yapay Zeka Aracı Deep Research Tanıtıldı

Şu sıralar Gemini üstünde yoğunlaşan Google, bir başka yapay zeka modeliyle yine gündeme oturdu. Gemini yapay zekasından beslenen "Deep Research" adlı yeni model, üniversite seviyesinde makaleleri dakikalar içinde yazabiliyor.

Deep Research, Google’ın Gemini 2.0 modelinin bir parçası olarak tasarlandı. Bu aracın farkı, yazıyı hemen oluşturmak yerine önce bir araştırma planı sunması. Google’a göre sistem, kullanıcıdan bu planı onaylamasını istiyor ve ancak bu aşamada yazım süreci başlıyor.

Google Deep Research Nasıl Kullanılır?

Deep Research özelliğine erişim için ücret ödenmesi gerekiyor. Bu özelliği aylık 19.99 dolara edinebiliyorsunuz.

Peki bu model nasıl çalışıyor?

Model hem orijinal kaynaklara linkler içeren hem de Google Dokümanlara aktarılabilecek kadar düzenli bir rapor sunuyor. Bunu da 48’den fazla web sitesinden topladığı bilgileri harmanlayarak, kapsamılı ve dipnotlarla desteklenmiş bilgilerle yapıyor.

Bu teknoloji özellikle öğrencilere hitap etmesi için tasarlandı. Şirketin açıklaması şöyle:

Deep Research, lisansüstü öğrencilerin teknoloji hakkında hızlıca bilgi sahibi olmasına yardımcı olabilir.

"Tembelliğe" Teşvik Eder Endişesi

Google öğrenciler için duyurduğu bu model hakkında ek bir önlem açıklamasında bulunmadı. Önlemden kasıt olarak, öğrencilerin kopya çekme amacıyla bu aracı kullanmasından bahsediliyor. Öğrenciler işin kolayına kaçmayı tercih edeceğinden özellikle öğretmenler endişe duyuyor.

Daha önce Google’ın yapay zeka aramaları, başkalarının içeriğini kullanıp minimal referanslarla sunması nedeniyle eleştiriliyordu. Deep Research’ün bu anlayışı bir adım öteye taşıyarak detaylı raporlar sunmasının türbülans yaratmasından endişeleniliyor.