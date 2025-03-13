Duyunca "Nasıl Ya?" Diyorsunuz: Google'ın Tek GPU'dan Çalışan AI Modeli Gemma 3 Tanıtıldı

Google'ın paylaştığı verilere göre Gemma serisi, yalnızca bir yıl içinde 100 milyondan fazla indirilerek dikkat çekici bir başarıya ulaştı. Şimdi Gemma'nın 3. versiyonu karşımızda.

Bu versiyon, geliştiricilere özel oluşuyla görücüye çıkıyor. Gemma 3, Gemini 2.0 modellerinin temelini oluşturan araştırmalar ve teknolojiler üzerine inşa edildi. Dört farklı boyutta sunulan model sırasıyla 1 milyar, 4 milyar, 12 milyar ve 27 milyar parametreye sahip versiyonlarıyla geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor.

Gemma ailesinin en güçlüsü olma sebebi ise tek bir GPU üzerinden çalışabilecek kadar yetenekli olması. Peki bu model başka neler yapabiliyor? Gelin inceleyelim.

DeepSeek'ten Üstün Performans Sergiliyor

Google'a göre bu model, Llama-405B, DeepSeek-V3 ve o3-mini gibi rakiplerine fark atıyor ve en iyi tek hızlandırıcıya sahip model olarak önümüze çıkıyor.

Önceki sürümler olan Gemma 1 ve Gemma 2'nin ardından gelen Gemma 3, özellikle geliştiriciler arasında büyük ilgi görmesi beklenen yeniliklerle donatılmış durumda. İlaveten "Gemmaverse" adındaki ekosistem içinde 60.000'den fazla varyantın türetilmesi, bu modellerin geliştiriciler tarafından epey yoğun bir şekilde tüketildiğini gösteriyor.

Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, gelişmiş metin ve görsel analiz yeteneklerine sahip olması. Sadece metinleri değil, aynı zamanda resimleri ve kısa videoları da işleyebilen Gemma 3, bu sayede geniş bir kullanım alanına hitap ediyor.

Diğer öne çıkan özellikleri şöyle:

128.000 tokenlik bağlam penceresi (karmaşık işleri daha kapsamlı analiz ediyor)

140'tan fazla dili anlıyor

35'ten fazla dili yerleşik olarak destekliyor

Tüm bunlara ilaveten oldukça güvenli de; ShieldGemma 2 adlı bir güvenlik mekanizması sayesinde kullanıcıları koruma altına alıyor. Şiddet unsurları, cinsel içerikler ve tehlikeli materyaller özenle taranıp filtreleniyor ve üç farklı kategoriye ayrılıyor.

Sizce bu yeni model DeepSeek gibi rakiplerini sollamaya yeterli olur mu? Yorumlarda konuyla ilgili düşüncelerinizi tartışabilirsiniz.