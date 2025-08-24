Google Resmen Açıkladı! Kullanıcı Verileri Hacker Grubunun Eline Geçti

Son günlerde teknoloji gündeminde dikkat çeken önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın en popüler e-posta hizmeti Gmail’de ciddi bir güvenlik açığı iddiası ortaya atıldı. Kullanıcıların kişisel verilerinin hedef alındığı bu olay sonrası gözler Google’a çevrilmişti. Şirketten konuya ilişkin resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Gmail ve Google Cloud Kullanıcıları Tehdit Altında!

Gelen bilgilere göre ShinyHunters adlı bir hacker grubu, şirketlerin müşteri ilişkilerini yönetmek için kullandığı bir platform olan Google’ın Salesforce tabanlı sistemlerine sızdı. Firma yaptığı resmi açıklamada olayı doğrulayarak bazı müşteri ve şirket verilerine yetkisiz erişim sağlandığını açıkladı.

Kullanıcı şifrelerinin ele geçirilmediğini vurgulayan Google, parola dışındaki verilerin kötü amaçlarla kullanılabileceğine dikkat çekerek özellikle Gmail ve Google Cloud kullanıcılarını temkinli olmaları konusunda uyardı.

Ancak her zamanki gibi fırsatçıların devreye girmesi uzun sürmedi. Bazı kullanıcılar, kendilerini Google çalışanı gibi tanıtan kişiler tarafından aranarak hesaplarında güvenlik sorunu olduğu bahanesiyle kandırılmaya çalışıldıklarını ifade etti.

Hesabınızı güvende tutmak için Google’ın sunduğu güvenlik önlemlerini uygulamanız büyük önem taşıyor. Öncelikle Google Security Checkup aracını kullanarak hesap güvenliğinizi kontrol edebilir ve olası açıkları tespit edebilirsiniz.

Daha güçlü bir koruma isteyen kullanıcılar ise Advanced Protection Program özelliğini kullanabilir. Bu özellik zararlı dosyaların indirilmesini engellerken, Google dışındaki uygulamaların Gmail verilerinize erişimini de kısıtlıyor.

