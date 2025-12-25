Utanç Verici Gmail Adreslerinden Kurtulma Şansı Geliyor

Google, Gmail kullanıcılarına müjdeyi verdi. Buna göre artık "utanç duyduğunuz" mail adresinizi değiştirebileceksiniz. 12 ayda bir mailinizi değiştirmenize imkan tanıyacak bu özellik sayesinde eski mail adresinize gelen mailler yeni adresinize otomatik düşecek.

Google Çok Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verek

Eğer toplum içinde söylemekten utandığınız ama yıllardır kullandığınız bir mail adresiniz varsa Google'ın üzerinde çalıştığı yeni Gmail özelliği tam da size göre olabilir. Bir destek sayfasında ortaya çıkan bilgilere göre Google, Gmail adreslerinin adının değiştirilmesine izin verecek.

Böylelikle 2012'de aldığınız "[email protected]" mail adresini veri kaybına uğramadan "[email protected]" gibi daha normal adreslere dönüştürebileceksiniz. Bu sistemde eski mail adresiniz, yeni mail adresinize bir tür "takma ad" gibi bağlı olacak.

Bu sayede eski adresinize gönderilen mailler yenisinin de gelen kutusuna düşecek. Elbette ki bu sistemin bazı kısıtlmaları da olacak. Bildiğiniz üzere mail dolandırıcılıkarı oldukça yaygın ve Google hem bunun hem de kargaşanın önüne geçmek istiyor.

Öncelikle mail adresinizi canınız her istediğinde değiştirmeyeceksiniz. İlk değişiklikten sonra bir sonraki için 12 ay beklemeniz gerekecek ve toplamda da sece üç değişiklik yapabileceksiniz. Bu nedenle tercihinizi doğru yaptığınıza emin olmakta fayda var.

Siz de benim gibi mail adresinizi açarken Yüzüklerin Efendisi filminden ilham aldıysanız bu özelliğin hayat kurtarıcı olacağını söyleyebiliriz. Ancak kişisel tavsiyemiz özellik yayınlandıktan sonra bir süre beklemeniz.

Google, dünya üzerinde milyarlarca insana hizmet veriyor ve bu tarz bir işlemdeki en ufak hata korkunç sonuçlar doğurabilir. Gmail şifre değiştirme özelliğinin önümüzdeki hafatalarda tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.