POCO'nun Çok Ucuz Telefonu Yolda! Dev Bataryaya Sahip

POCO, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. C81 olarak isimlendirilen Android telefonun özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen akıllı telefonda dev batarya yer alacak. bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca Unisoc'un bir işlemcisini kullanacak.

POCO C81'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Boyutu: Yaklaşık 7 inç

Yaklaşık 7 inç RAM: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Depolama: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB GPU: Mali-G57

Mali-G57 İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 15 veya Android 15 Go Edition

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO C81'de 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Telefonda 15W kablolu şarj desteği yer alacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan POCO C85'te 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

POCO'nun bütçe dostu telefonu gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. POCO C85'te ise sekiz çekirdekli Dimensity 6300 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 bulunuyor.

Android 15 veya Android 15 Go Edition işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefonun ekranı yaklaşık 7 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefonda IPS LCD ekran yer alacak. C85'te 6,9 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, yaklaşık 254 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Yeni telefonun yenileme hızına dair bir bilgi paylaşılmadı ancak C85'te olduğu gibi 120Hz yenileme hızı görebiliriz. Mali-G57 GPU'ya sahip olan telefonda 4 GB LPDDR4X yer alacak. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunacak. Arka yüzeyde bir adet kameranın yer alması bekleniyor.

POCO C81'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO C85 için 11.999 rupi (5.723 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. POCO C81'in ise 15.000 rupi (7.154 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.