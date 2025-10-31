Google Haritalar’a Hayat Kurtaran Güncelleme!

Google, navigasyon amaçlı kullanılan Haritalar uygulamasını geliştirmeyi sürdürüyor. Kısa süre önce Türkiye haritalarını daha net ve ayrıntılı hale getiren şirket, şimdi de kullanıcıların pil ömrünü korumasına yardımcı olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Teknoloji devi, Google Haritalar'a özel bir güç tasarrufu modu eklemeye hazırlanıyor. Peki bu yeni mod tam olarak ne işe yarayacak? İşte detaylar...

Google Haritalar'a Güç Tasarrufu Modu Geliyor

En iyi navigasyon uygulamaları arasında yer alan Google Haritalar’ın Android için yayınlanan 25.44.03.824313610 numaralı beta sürümünde yeni güç tasarrufu moduna dair ilk detaylar gün yüzüne çıktı. Paylaşılan bilgilere göre bu özellik telefonun genel pil tasarrufu ayarlarından tamamen bağımsız çalışacak. Yani cihazınızda pil tasarrufu modunu açmasanız bile sadece Haritalar uygulaması içinde bu modu aktif hale getirebileceksiniz.

Uygulama açıkken telefonun güç tuşuna basıldığında devreye girecek bu özellik, aktif hale gelince ekranın alt kısmında bir bilgilendirme mesajı gösterecek. Bunun ardından ekran bir anda siyah-beyaza dönecek. Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz üzere harita neredeyse tamamen karanlık bir görünüme bürünecek. Yani sadece yollar belli olacak.

Binalar, yolların detayları, harita üzerindeki küçük simgeler ve renkli işaretlerin tamamı kaybolacak. Ekranda yalnızca yön çizgisi ve bir sonraki dönüş gibi gerekli bilgiler kalacak. Bu sayede hem pil tüketimi oldukça azalacak hem de dikkat dağılmasına yol açacak detaylar gösterilmeyecek.

Öte yandan pil tasarrufu modu aktifken sesli yönlendirme desteği de aktif olacak. Bu sayede kullanıcılar ekrana bakmadan da yollarını bulabilecek. Google Haritalar’ın Güç Tasarrufu modu özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Şirket özelliği hâlâ test aşamasında tutuyor. Bu nedenle yeniliğin sunulmadan önce çok fazla değişikliğe uğraması ya da tamamen iptal edilme ihtimali bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Google Haritalar özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.