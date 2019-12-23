Google'ın Kaldırdığı O Eklentiler Yeniden Mağazada

Avast ve AVG eklentileri gizlilik ihlali nedeniyle mağazadan kaldırılmıştı. Google’ın bu aksiyonu almasının ardından Avast tarafından güncelleme ve açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta Google, Avast ve AVG uzantılarını kullanıcı verilerini topladığı gerekçesiyle mağazadan kaldırmıştı. Google Chrome ve Firefox tarayıcılarda en çok kullanılan eklentilerden AdBlock Plus’ın geliştiricileri tarafından keşfedilen güvenlik ihlaline ilişkin Google aksiyon alsa da Avast ve AVG herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Gizlilik endişelerini gidermek için hem Mozilla hem de Google ile birlikte çalışarak, eklentileri yeniden mağazada yayınlatan Avast’ın yaptığı açıklamayı aynen aktarıyoruz: “Gizlilik bizim önceliğimizdir ve verilerle başa çıkmada en iyi uygulamanın ne olduğu konusundaki tartışma sektörde devam etmektedir. Kişisel verilerin güvenliği ve gizliliğini taahhüt ediyoruz. Kullanıcılarımı dinliyoruz ve güvenlik ürünlerimizin çalışması için hangi verilerin gerekli olduğu konusunda daha şeffaf olmamız gerektiğini ve kullanıcılara verilerini daha fazla ve ne amaçla paylaşmak isteyip istemediklerine dair bir seçenek sunmamız gerektiğini kabul ediyoruz.” “Eklentilerimizde veri kullanımını sınırlamak dahil değişiklikler yaptık ve bu değişiklikler Gizlilik Politikamızda açıkça açıklandı. Bunun yanı sıra Avast Online Security, Mozilla ve Chrome mağazalarından indirilebiliyor. Kullanıcıların şeffaflık ve veri kullanımı ile ilgili endişelerini dinlediğimizi ve bu alanda daha iyisini yapmaya uğraştığımızı kullanıcılarımızın anlaması bizim için önemli.”

Ne Mozilla ne de Google ilgili eklentileri mağazalarından neden çektiklerini resmi olarak açıklamadı. Öte yandan Avast’ın eklentiler aracılığıyla topladığı kullanıcı verilerini satarak her yıl 40 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği söyleniyor.