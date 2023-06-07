Google, İşletmelere AI Yolculuklarında Yeni Öğrenim ve Danışmanlık Teklifleri Sunuyor

Google Cloud, müşterileri bulut yolculukları boyunca onlara yardımcı olabilecek uzmanlara bağlama hizmeti olan Google Cloud Consulting teklifinin genişletildiğini duyurdu.

Bu genişlemenin bir parçası olarak Google, büyük işletmelerdeki liderlere, üretken AI'nın tam, dönüştürücü avantajlarından yararlanmalarına yardımcı olmak için yüksek dokunuşlu eğitim sunacak. Şirket, müşterileri ve ortakları için yeni isteğe bağlı öğrenme yolları ve kimlik bilgileri programları başlatacak.

Google ayrıca, işletmelere müşterilerinin verileri analiz etmek, iş süreçlerini otomatikleştirmek ve dil modellerini işlemek için AI'yı kullanmasına yardımcı olan yeni üretken AI danışmanlık teklifleri sunuyor.

“ Bu yeni teklifler, müşterilere kendi verilerini kullanarak üretime hazır AI çözümleriyle uygulamalı deneyimler sunabilir ve kuruluşları için pratik kullanım durumlarıyla uyumlu olabilir, ” Google Cloud’un Başkan Yardımcısı, Carrie Tharp ve şirketin Global Google Cloud Consulting Başkan Yardımcısı Lee Moore yaptığı açıklamada Kuruluşların işletmeleriyle ilgili üretken AI çözümlerini hızlı bir şekilde uygulamalarına yardımcı olmak için tasarlandığını belirtti.

Pratik kullanım durumlarından bahseden şirket, sektöre özgü kullanım durumları için bir dizi yeni referans mimarisi ve iş akışı da başlatıyor.

Google, yapay zekanın ortaya çıkmasının işletmeler için bir başka kırılma noktası olduğunu biliyor, genellikle mevcut altyapılarını ( modernize etme sürecinin ortasında olan veya henüz başlamamış olanlar ) sadece birkaç yıl önce, bu işletmelere ya ‘ dijital dönüşüm ’ süreçlerine devam etmeleri ya da rakipleri tarafından geride bırakılma riskleri olduğu söylendi.