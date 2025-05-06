Google, Telefona Baktığımızda Duygulanalım Diye Bir Tasarım Geliştirdi

Google, her yıl düzenlediği I/O etkinliğinde Android dünyasına dair yenilikleri duyuruyor ama bu yıl biraz erken davrandı. Daha doğrusu istemeden davrandı. Şirketin kendi bloğunda kısa süreliğine yayınlanan bir yazıya göre Android tasarımı büyük bir değişime hazırlanıyor: Material 3 Expressive adı verilen yeni tasarım dili sayesinde tasarımla "duygusal bağ" kurulacak.

Burada bol şekilli, renkli, dikkat çekici bir tasarım anlayışı öne çıkacak. Google, insanların daha gösterişli ve canlı tasarımlarla daha kolay etkileşim kurduğunu ve bu tarzın kullanım performansını artırdığını belirtiyor.

Tasarım Dilinde Duygusal Çağ Başlıyor

Bu sistemde önemli öğeler daha çok vurgulanacak, yaşlı kullanıcılar için erişilebilirlik artacak. Renkler, geçişler ve şekiller artık sadece estetik değil, yönlendirici bir rol üstlenecek. Ama Google bu sistemin herkese uygun tek bir çözüm olmadığının da altını çizmeden geçmedi. Uygulama geliştiricileri hâlâ kendi alanlarına göre tasarımı uyarlamak zorunda.

Material Design ilk olarak 2014'te hayatımıza girmişti. 2021'de gelen Material You ile kişiselleştirme ön plana çıkmış, duvar kağıdına göre sistem renginin değişmesi gibi yenilikler dikkat çekmişti. Yeni Expressive sürüm ise sözü geçen kişisel deneyimi biraz daha etkileyici hale getirmeye çalışıyor.

Geliştiricilere Önden Davetiye

Google I/O 2025 kapsamında "Build next-level UX with Material 3 Expressive" başlıklı bir oturum düzenlecek. Burada geliştiricilere hem bu yeni tasarım dili anlatılacak hem de kullanabilecekleri kod ve dosyalar paylaşılacak. Dileyen geliştirici, sistem henüz yayınlanmamış olsa bile denemeye başlayabilecek.