Samsung’tan Eski Kullanıcılara Jest: 5 Yıllık Telefonlar Tekrar Hayata Döndü!

Yeni akıllı telefonların piyasaya çıkmasıyla birlikte eski modellere gelen güncelleme sayısı ve sıklığı da azalıyor. Bu noktada eski cihazlarından vazgeçmek istemeyen tüketiciler büyük sorunlar yaşıyor zira "eski" amiral gemisi cihazlar günümüz uygulamalarını çalıştırabilecek donanımlara sahip olsalar da yazılımsal sorunlar sebebiyle bu işlemleri gerçekleştiremiyorlar. Ancak Samsung, Note 20 kullanıcıları için bir jest yapıyo. İşte detaylar...

Samsung Note 20 ve Note 20 Ultra İçin Önemli Bir Güncelleme Yayınlıyor!

Yeni modeller birbiri ardına tanıtılırken eski amiral gemilerinin kaderi genellikle unutulmak oluyor. Ancak Samsung bu geleneği bir kez daha bozdu. Şirket 2020 yılında piyasaya çıkan Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra için Nisan 2025 güvenlik güncellemesini yayınladı. Beş yılın ardından gelen bu güncelleme, kullanıcıları sevindirdiği kadar firmanın yazılım desteği konusundaki kararlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Güncellemeyle birlikte cihazlara Samsung’a özel ve Android genelinde tespit edilen toplam 56 güvenlik açığına yönelik düzeltmeler ekleniyor. Yapı numaraları bölgeye göre değişiklik gösterse de Avrupa ve Hindistan gibi büyük pazarlarda HYD1 ve HYD3 olarak dağıtıma başlanmış durumda. Henüz güncellemeyi almamış kullanıcılar için önümüzdeki günlerde kademeli bir dağıtım planlanıyor.

Bahsi geçen güncelleme ile birlikte yeni bir özellik cihazlara eklenmiyor. Ancak akıllı telefonlardaki Samsung kaynaklı veyahut Android sürümlerinden kaynaklanan güvenlik açıkları kapatılıyor. Bir üst paragrafta da belirttiğimiz gibi toplam 56 adet güvenlik açığı gelecek yeni güncelleme ile kapatılacak. Bu noktada Note 20 kullanıcıları oldukça şanslı zira artık pek çok marka 5 yıl ve üzerinde güncelleme desteği sunmuyor.

Ancak Note 20 serisi Samsung’un beş yıllık güvenlik güncelleme sözü kapsamını dikkate aldığımızda artık yolun sonuna yaklaşmış durumda. Ağustos 2025’e kadar desteklenmesi planlanan bu serinin, şu anki güncellemesi muhtemelen son yazılım paketlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Bu yüzden cihazlarını hâlâ aktif olarak kullanan kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

Güncellemeyle gelen yamalar sadece güvenliği artırmakla kalmıyor; aynı zamanda sistem kararlılığını ve genel kullanıcı deneyimini de iyileştiriyor. Samsung’un bu hamlesi, firmanın sadece yeni modellere değil, eski kullanıcılarına da değer verdiğini gösteren güçlü bir mesaj niteliğinde. Note serisini hâlâ elden bırakmayanlar için bu güncelleme, cihazlarını birkaç ay daha gönül rahatlığıyla kullanabileceklerini de bize gösteriyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...