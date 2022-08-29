Google Meet Bas Konuş Özelliğine Kavuşuyor

Google Meet bas konuş özelliğine sahip olacak. İnsanların görüntülü olarak iletişim kurabilmesine imkân tanıyan popüler hizmete gelecek özellik, video konferans platformu Zoom'daki bir özelliğe oldukça benziyor. Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, Meet isimli görüntülü konuşma hizmeti için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, insanların internet üzerinden kolayca iletişim kurabilmesini sağlayan hizmetteki en önemli eksiklerden bir tanesi olan bas konuş özelliğini duyurdu.

Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen görüntülü konuşma hizmetine gelecek özellik, kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaracak. Yeni özellik, Zoom'da bulunan bir özelliğe oldukça benziyor. Bas konuş özelliğini ilk kez Zoom isimli video konferans hizmeti kullanmadığını da belirtmek gerekiyor.

Google Meet Bas Konuş Özelliği Nasıl Kullanılacak?

ABD merkezli yazılım devi, yayımladığı blog yazısı ile beraber popüler görüntülü konuşma platformuna gelecek yeni özellik hakkında önemli bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgiler arasında özelliğin nasıl kullanılacağı da yer alıyor.

Google Meet kullanıcıları bir görüşmeye katıldıktan sonra yalnızca Space tuşuna basarak konuşabilecek. Konuşması bittiğinde ise mikrofonun devre dışı kalması için kullanıcının parmağını tuştan çekmesi yeterli olacak.

Kullanıcılar şu anda görüşmenin belirli anlarında konuşmak için mikrofonu aktif hâle getiriyor ve konuşması bittiğinde ise mikrofonu devre dışı bırakmak zorunda kalıyor. Bu işlemin bir görüşme esnasında birden fazla tekrarlanması, kullanım deneyimini olumsuz yönde etkiliyor.

Bas konuş özelliği, özellikle birden fazla kişinin katıldığı video konferans toplantılarında çok kullanışlı olacak. Kullanıcılar sadece tek tuşa basılı tutarak çok kolay bir şekilde konuşabilecek. Peki, söz konusu özellik ne zaman kullanıcılar ile buluşacak?

Yazılım devi tarafından aktarılan bilgilere göre kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek özellik, 9 Eylül 2022 tarihinde Workspace kullanıcılarına sunulacak. Tüm Workspace kullanıcılarının özelliği görebilmesinin 15 günü bulabileceği de belirtildi. Yani 9 Eylül tarihinde bu özelliği görmezseniz endişelenmenize gerek yok.

Dünyanın en popüler hizmetlerinden bir tanesi olan Google Meet'e gelecek özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.