Android Uygulamaları Artık Her Cihazda Çalışacak

Google, geliştiricilerin çeşitli cihazlardan Android uygulamaları oluşturmasını kolaylaştırmaya çalışıyor. Bir blog gönderisinde Google, geliştiricilerin uygulamalarını Android cihazlarda ve nihayetinde Android olmayan telefonlarda, tabletlerde, TV'lerde, arabalarda ve daha fazlasında oynatmak için ihtiyaç duydukları araçları içeren yeni bir cihazlararası yazılım geliştirme kiti (SDK) başlattığını açıkladı.

SDK, geliştiricilerin uygulamalarıyla üç temel şeyi yapmasına izin verecek. Yakındaki cihazları keşfedecekler, cihazlar arasında güvenli bağlantılar kurabilecekler ve bir uygulamanın deneyimini birden fazla cihazda barındırabilecekler. Google'a göre cihaz arası SDK çoklu cihaz bağlantısı sağlamak için Wi-Fi, Bluetooth ve ultra geniş bant kullanıyor.

Android Uygulamalarını Her Cihazda Kullanabilmenin Avantajları

Google, dökümanda cihazlararası SDK'sı için çeşitli kullanım durumlarını açıklamakta ve bunun birçok senaryoda kullanışlı olabileceği aşikâr. Örneğin ayrı cihazlardaki birden fazla kullanıcının bir grup yemek siparişi oluştururken menüden öğeler seçmesine izin vererek, telefonunuzu elden ele gezdirmeye gerek kalmayabilir. Ayrıca telefonunuzdan bir tablete geçerken bir makalede bıraktığınız yerden devam etmenize veya arabadaki yolcuların belirli bir harita konumunu aracın navigasyon sistemiyle paylaşmasına izin verebilir.

Cihazlar arası geliştirme kiti şu anda bir geliştirici önizlemesinde mevcut ve şimdilik yalnızca Android telefonlar ve tabletlerle çalışıyor. Google ilerleyen süreçte iOS ve Windows dâhil olmak üzere "diğer Android cihazlara ve Android dışı işletim sistemlerine" destek vermek istiyor ancak bunun ne zaman olacağına dair bir bilgi yok.

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