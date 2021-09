Google Meet Gerçek Zamanlı Çeviri Özelliğine Kavuşuyor!

Popüler video konferans hizmeti Google Meet, gerçek zamanlı çeviri özelliği kazanacak. Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak özelliğin beta test sürecine girdiği açıklandı. Peki, tüm kullanıcılar çeviri özelliğine ne zaman erişebilecek? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Google Meet Gerçek Zamanlı Çeviri Ne Zaman Gelecek?

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kullanım oranı ciddi oranda artan Google Meet ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, popüler video konferans platformu için gerçek zamanlı çeviri özelliğini test etmeye başladıklarını duyurdu.

Gerçek zamanlı çeviri özelliği, konuşulan bir dili farklı bir dilde alt yazılara çevirerek görüntülü görüşmeye katılan katılımcıların daha iyi iletişim kurmasına olanak sağlayacak. Beta test sürecindeki özellik İngilizce konuşulan toplantılarda İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve Almanca alt yazı desteği sunuyor. Özelliğin yakında çok daha fazla dili destekleyeceği tahmin ediliyor.

Beta test sürecine Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus ve Teaching & Learning Upgrade kullanıcıları erişebilir. Belirtilen aboneliklerden bir tanesine sahip olan kullanıcıların özelliğe erişebilmesi için betaya kayıt olması gerekiyor.

Kayıt işleminin ardından onay süreci başlayacak. Kaydınız onaylandığı takdirde özelliği kullanmaya başlayabileceksiniz. Ayarlar sayfasındaki alt yazılar menüsü üzerinden gerçek zamanlı çeviri özelliği aktif hale getirebileceksiniz.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video konferans hizmeti Google Meet, geliştirdiği özellik ile birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Özelliğin beta test süreci sorunsuz bir şekilde tamamlandığı takdirde tüm kullanıcılar için sunulacaktır. Çeviri özelliğinin tüm kullanıcılar için tam olarak hangi tarihte sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Şirket, özelliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçek zamanlı çeviri özelliği, Google Meet üzerinden gerçekleşen görüntülü görüşmelerin daha küresel, kapsayıcı ve etkili olmasına yardımcı olacak" ifadelerine yer verdi.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Google Meet isimli video konferans hizmetinin yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçek zamanlı çeviri özelliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.