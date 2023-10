Google Meet'teki Grup Konuşmalarının Çözünürlüğü Artıyor!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Google Meet'in web tabanlı sürümüne 1080p çözünürlük getirilmişti. Yüksek çözünürlükte görüntülü arama yapılabilmesini sağlayan bu gelişmenin ardından yeni bir haber daha geldi.

Google, yüksek çözünürlük seçeneğini grup konuşmalarına da getirmeye karar verdi. Böylece grup aramalarının kalitesinin artması planlandı. İşte haberimizin devamı...

Grup Konuşmalarında 1080p Çözünürlük!

Daha önce bireysel görüşmelere getirilen yüksek çözünürlük seçeneği artık grup konuşmaları için de geçerli olacak. 1080p çözünürlüğe sahip video akışı sayesinde özellikle iş görüşmeleri ve toplantılar daha kaliteli bir görüntüyle gerçekleştirilecek.

Üç veya daha fazla katılımcının olduğu toplantılar için geçerli olacak bu özellik, Varsayılan olarak kapalıdır. Bu sebeple Ayarlar menüsünden kontrol edilerek kullanılması gerekir. Eğer toplantıda kullanılan cihazın bant genişliği kısıtlıysa Meet, çözünürlüğü otomatik olarak ayarlayacak.

Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Enterprise Plus, Education Plus ve Teaching and Learning planlarına sahip kullanıcılar bu özellikten faydalanabilecek.

Google Meet üzerinden gerçekleştirilen grup konuşmalarının 1080p çözünürlük ile çok daha işlevsel bir yapıya bürüneceği düşünülüyor. Google Meet'in artık çözünürlük konusunda Zoom ve Microsoft Teams gibi diğer hizmetler ile kafa kafaya gittiği görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki kutuucktan bizimle paylaşabilirsiniz.