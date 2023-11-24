Google Mesajlar Gelişiyor: Animasyonlu Emojiler Geliyor!
Google Mesajlar gelişmeye devam ediyor. Uygulamaya animasyonlu emojiler geliyor. İşte ayrıntılar!
Android mobil işletim sistemi için geliştirilmiş bir SMS ve anlık mesajlaşma uygulaması olan Google Mesajlar, gelişmeye devam eidyor. İlk olarak 2014'te kullanmaya başladığımız uygulamaya animasyonlu emojiler geliyor.
Daha Eğlenceli Sohbetler!
2018'den beri Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) mesajlarını destekleyen Google Mesajlar, yeni özelliği ile daha eğlenceli ve hareketli bir sohbet ortamı yaratmayı hedefledi. Kullanıcılar artık mesajlara animasyonlu emojilerle yanıt verebilecek.
Google Message to add some new animations for message reactions 🎉— AssembleDebug (@AssembleDebug) November 23, 2023
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These are not your usual animated emoji reactions which you may have in Google Messages, this is something similar to message reactions in Telegram.#Google #Android pic.twitter.com/bPOLexnX5m
Mesajın üstüne basılı tuttuklarında karşılarına çıkan emojilerden bir tanesini seçerek animasyonları kullanmış olacaklar. Seçtikleri emoji, mesajın üstünde büyük ve hareketli bir şekilde görünecek.
Geleneksel SMS ile mesajlaşma yöntemlerine kıyasla daha kapsamlı bir mesajlaşmayı seçen Google Mesajlar, RCS'yi destekleme kararı ile kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için çabalıyor. Animasyonlu emojiler de bu alandaki çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacak.
Apple, iPhone'lara RCS Desteğini Getireceğini Duyurdu!
Apple, Google ve Samsung gibi rakip firmaların da baskısıyla iPhone'lara RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) desteğini getireceğini duyurdu. iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşmayı kolaylaştıracak destek, iMessage tarzı özellikler getirecek.
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