Google Mesajlar Gelişiyor: Animasyonlu Emojiler Geliyor!

Android mobil işletim sistemi için geliştirilmiş bir SMS ve anlık mesajlaşma uygulaması olan Google Mesajlar, gelişmeye devam eidyor. İlk olarak 2014'te kullanmaya başladığımız uygulamaya animasyonlu emojiler geliyor.

2018'den beri Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) mesajlarını destekleyen Google Mesajlar, yeni özelliği ile daha eğlenceli ve hareketli bir sohbet ortamı yaratmayı hedefledi. Kullanıcılar artık mesajlara animasyonlu emojilerle yanıt verebilecek.

Google Message to add some new animations for message reactions 🎉



Read (Video incl) -



These are not your usual animated emoji reactions which you may have in Google Messages, this is something similar to message reactions in Telegram.