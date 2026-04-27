MediaTek Yeni İşlemci Tanıttı! Bütçe Dostu Telefonlara Güç Verecek

Orta sınıf işlemciler arasına yeni bir işlemci daha katıldı. MediaTek, Dimensity 7450'yi tanıttı. Bununla birlikte işlemcinin tüm teknik özellikleri belli oldu. Bütçe dostu telefonlara güç verecek bu işlemci, sekiz çekirdeğe sahip. Söz konusu işlemci ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera desteği ve LPDDR5 RAM teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Dimensity 7450'nin Özellikleri Neler?

CPU Çekirdekleri: Dört adet Cortex-A78 (2.6GHz'e kadar) ve dört adet Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM Desteği: LPDDR5 / LPDDR4x (6400 Mbps'ye kadar)

LPDDR5 / LPDDR4x (6400 Mbps'ye kadar) Depolama Desteği: UFS 3.1 / UFS 2.2

Modem: 3GPP R17 5G Modem (SA/NSA, Sub-6GHz destekli)

3GPP R17 5G Modem (SA/NSA, Sub-6GHz destekli) Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) ve Bluetooth 5.4

Konum Servisleri: GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC

GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC Kamera Desteği: Maksimum 200 MP çözünürlük (Imagiq 950 ISP, 12-bit HDR)

Video Çekim Desteği: 4K 30 FPS

4K 30 FPS Ekran Desteği: 120Hz yenileme hızında WFHD+ veya 144Hz yenileme hızında Full HD+

NPU: MediaTek 6. Nesil NPU

Dimensity 7450 İşlemcisi Nasıl?

Dimensity 7450, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrüne olumlu bir katkı sağlıyor. Bu arada nm olarak kısaltıaln nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Bu nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

İşlemcide dört adet 2.6 GHz hıza ulaşabilen Cortex-A78 ve dört adet Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Oyun oynamak gibi ağır işlerde Cortex-A78 çekirdekleri, video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde ise Cortex-A55 çekirdekleri devreye giriyor. Bu çekirdek yapısı, daha uzun pil ömrü elde edilmesine yardım ediyor.

Söz konusu işlemcide Wi-Fi 6E desteği yer alıyor. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor. Dimensity 7450, LPDDR5 ve LPDDR4x RAM teknolojilerini de destekliyor. Bu teknolojiler, LPDDR4'e kıyasla daha yüksek veri hızı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.

MediaTek'in yeni işlemcisi, WFHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızında ise Full HD+ çözünürlüğü destekliyor. Bu işlemcinin UFS 2.2 ve UFS 3.1 desteğine de sahip olduğunu belirtelim. Öncelikle UFS teknolojilerinin akıllı telefonların depolama teknolojisi olduğunu belirtelim. UFS 3.1 teknolojisi, önceki nesle kıyasla daha hızlı dosya transferi, daha uzun pil ömrü ve uygulamaların daha hızlı açılması gibi çeşitli avantajlar sunuyor.

Kamera tarafında 200 megapiksel çözünürlüğe kadar destek sunan işlemcide ayrıca 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı desteği mevcut. İşlemcide ayrıca MediaTek'İn 6. nesil NPU'su mevcut. Yalnızca yapay zekâ ile ilgili işlere odaklanan bu NPU, yapay zekâ işlemlerinde önceki nesle kıyasla daha iyi bir perforamns sergiliyor.

Dimensity 7450'nin Oyun Performansı Nasıl Olacak?

Dimensity 7450 henüz herhangi bir mobil cihazda kullanılmadığından dolayı oyun performansı henüz belli değil ancak. Dimensity 7400 işlemcisinin oyun testleri, yeni işlemcinin performansı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Bunun nedeni ise iki işlemcinin çekirdek diziliminin aynı olması. Yani ikisinin arasında devasa bir fark bulunmuyor.

Dimensity 7400, Genshin Impact'i ortalama 31 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 66 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 118 FPS'te çalıştırıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni işlemci, donanımı çok zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

Dimensity 7450 İlk Hangi Telefonlarda Kullanılacak?

Dimensity 7450 işlemcisinin ilk olarak Motorola Edge serisinde ve OPPO A serisinde yer alan bazı modellerde kullanılması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle ilk etapta bunların yanı sıra farklı telefonlarda da yeni işlemciyi görebileceğimizi belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Dimensity 7450'nin orta segmentte oldukça iddialı bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Elbette henüz işlemcinin performans testi sonuçları belli değil ancak bir önceki neslin performansını göz önünde bulundurduğumda yeni işlemcinin donanımı çok zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Çok yakında bu işlemciyi bütçe dostu telefonlarda sık sık görebiliriz.