Nothing Kullanıcıları Müjde: Yeni Güncelleme Yayınlandı! İşte Modeller

Nothing, geçtiğimiz ay tanıttığı Phone (4a) serisiyle birlikte duyurduğu Nothing OS 4.1 güncellemesini kısa süre önce yayınladı. Böylece Android 16 tabanlı bu yazılım daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başladı. Peki Nothing OS 4.1 güncellemesi neler sunuyor, hangi modeller bu güncellemeyi alacak?

Nothing OS 4.1 Güncellemesi Yayınlandı! Güncelleme Alacak Modeller Hangileri?

Phone (4a) serisi kutudan doğrudan Nothing OS 4.1 ile çıkıyor. Şimdi ise güncelleme, diğer modellere de sunulmaya başladı. Bu kapsamda Phone (3), Phone (3a), Phone (3a) Pro, Phone (2), Phone (2a) ve Phone (2a) Plus modelleri kademeli olarak güncellemeyi almaya başladı. Bununla birlikte Nothing çatısı altında faaliyet gösteren CMF markasının Phone 2 Pro ve Phone 1 modelleri de güncelleme listesinde yer alıyor.

Nothing OS 4.1 Yenilikleri Neler?

Nothing OS 4.1, başta yapay zekâ destekli yenilikler olmak üzere birçok özelliği beraberinde getiriyor. Güncellemeyle birlikte gelen "Essential Voice" isimli yapay zekâ aracı, sesli konuşmaları metne dönüştürebiliyor ve 100’den fazla dili destekliyor. Galeri uygulamasına eklenen "AI Eraser" ise fotoğraflardaki istenmeyen kişileri veya nesneleri kolayca kaldırmayı mümkün kılıyor.

Öte yandan yeni sürümle birlikte Live Updates özelliği de geliştirildi. Bu özellik yemek siparişi verdiğinizde, navigasyon kullanırken veya müzik dinlerken bu bilgileri uygulamaya girmeden görmenizi sağlıyor. Güncellenen sistem artık bu verileri Always-On Display, durum çubuğu, kilit ekranı ve bildirimler üzerinden de gösterebiliyor. Böylece ihtiyaç duyduğunuz bilgilere çok daha hızlı erişmek mümkün oluyor.

Bunun yanı sıra güncelleme, yeni bir saat arayüzü ile birlikte çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini de içeriyor.

Nothing OS 4.1 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Ayarlar uygulamasını açın. Sistem bölümüne girin. Sistem Güncellemesi seçeneğine dokunun. Güncellemeleri kontrol et butonuna basın. Eğer güncelleme görünüyorsa indirip kurulum işlemini başlatın.

Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 güncellemesini yüklemek oldukça basit. Bunun için öncelikle Ayarlar uygulamasına girmeniz gerekiyor. Ardından Sistem bölümüne ulaşın ve Sistem Güncellemesi seçeneğine dokunun. Burada "Güncellemeleri kontrol et" butonuna basarak yeni sürüm olup olmadığını kontrol edebilir, eğer varsa indirip kurulumu başlatabilirsiniz.

Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için bazı kullanıcılarda hemen görünmeyebilir. Eğer sizde de yeni sürüm henüz çıkmadıysa daha sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Nothing’in yazılım tarafında biraz yavaş hareket ettiğini düşünüyorum. Bir Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak Nothing OS 4.1 ile sunulan büyük yeniliklerin neredeyse tamamını uzun süredir zaten kullanıyorum. Bu nedenle bazı özellikler benim için çok da yeni değil. Tabii Nothing telefon sahipleri için yeni. Umuyorum ki Nothing, yazılım süreçlerini çok daha hızlı hâle getirir.