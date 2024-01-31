Google One, 100 Milyon Aboneye Ulaşmak Üzere!

Google CEO’su Sundar Pichai, şirketin 2023 Q4 kazanç çağrısı sırasında bulut depolama hizmeti Google One aboneliklerinin 100 milyon aboneye ulaşmak üzere olduğunu duyurdu.

Pichai, Google One'ın “güçlü kullanıcı büyümesiyle inanılmaz derecede iyi gittiğini” söyledi. CEO, “genişletilmiş depolama alanı sağladığını, Google ürünlerindeki özel özelliklerin kilidini açtığını ve şirketin en ilgili kullanıcılarıyla güçlü bir ilişki kurmasına olanak tanıdığını” vurguladı.

Google One, 2018 yılında hizmete girmişti. Şirkete göre, abonelikler 2019'a kıyasla beş kat büyüdü. Pichai, güçlü abonelik performansıyla şirketin “Abonelikler, Platformlar ve Cihazlar” dikeyinin bir önceki yıla göre %23'lük bir büyüme kaydettiğini belirtti.

Google Abonelik Hizmetlerinden Yıllık 15 Milyar Dolar Gelir Elde Ediyor

Bugün tüketiciye yönelik abonelik, beş adede kadar başka hesapla paylaşılabilen depolama alanı (100 GB, 200 GB, 2 TB, 5 TB, 10 TB, 20 TB ve 30 TB katmanları mevcut) içeriyor. Ayrıca daha fazla Google Fotoğraflar düzenleme özelliği, Workspace premium, VPN by Google One, dark web izleme ve daha fazla özelliği de elde edebilirsiniz.

Google One hizmetinin Türkiye fiyatlandırması 100 GB için aylık 9,99 TL’den başlarken, popüler 2 TB plan yıllık 499,99 TL olarak fiyatlandırılıyor.

Pichai'ye göre Google One 100 milyon aboneyi geçmeye çok yakın olduğu gösteriliyor. Google, hizmete daha fazla yapay zeka özelliği getirecek böylece daha güçlü bir büyümenin gelmesini dört gözle bekliyor. Olası yapay zeka eklemelerden biri Gmail, Drive, Docs, Sheets ve Slides'ı içeren Google Workspace için Duet AI olduğu belirtiliyor. Bir diğer aday ise Gemini Ultra ile Bard Advanced olabilir.

Daha genel olarak, abonelikler Google için yıllık 15 milyar dolarlık bir kazanç ve YouTube buradaki gelirin başını çekiyor.

Google One’a ek olarak YouTube Premium, YouTube Music, NFL Sunday Ticket ve YouTube TV de bu aboneliklere dahil.