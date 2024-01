Google One, 100 Milyon Aboneye Ulaşmak Üzere!

TEKNOLOJİ

Google One VPN Artık iOS'ta Kullanılabilir

2020'de Android akıllı telefonlar için hizmetine başlayan Google One VPN, şimdi de iOS'ta kullanıma sunuluyor. Google One VPN Fiyatı Tıpkı Android'de olduğu gibi Google'ın VPN'i yalnızca Google One uygulaması aracılığıyla Premium planda (2 TB ve üzeri) Google One üyeleri tarafından kullanılabilir durumda.