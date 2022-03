Google One VPN Artık iOS'ta Kullanılabilir

2020'de Android akıllı telefonlar için hizmetine başlayan Google One VPN, şimdi de iOS'ta kullanıma sunuluyor.

Google One VPN Fiyatı

Tıpkı Android'de olduğu gibi Google'ın VPN'i yalnızca Google One uygulaması aracılığıyla Premium planda (2 TB ve üzeri) Google One üyeleri tarafından kullanılabilir durumda. Şirket, Google One VPN hizmetinden yararlanabilmeniz için aylık 1,99$ veya yıllık 19,99$ tutarında bir temel plan, aylık 2,99$ veya yıllık 29,99$ tutarında bir standart plan sunarken, premium plan için ayda 9,99$ veya yıllık 99,99$ karşılığında kaydolmanız gerekiyor.

Google One VPN Avantajları

Benzer aylık fiyatlara sahip olan ExpressVPN ve NordVPN gibi diğer popüler VPN hizmetleriyle karşılaştırıldığında Google One VPN ekstra olarak bulut depolama, Google Fotoğraflar üzerinden ekstra düzenleme özellikleri ve Google Mağazası'nda alışveriş yaparken yüzde 10 iade imkânı sağlıyor. Dezavantajı ise kullanım esnasında manuel sunucu seçme imkanı sunmuyor çünkü Google One VPN, VPN'e bağlandığınız andan itibaren size otomatik olarak bir sunucu atıyor.

Google One VPN, iOS cihazlara ek olarak yakında masaüstünde de kullanılabilir olacak, bu da hizmeti MacBook'unuzda ve Windows PC'nizde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yeni paylaşılan blog gönderisine göre Google mevcut VPN hizmetini Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Hollanda, Norveç, İsveç ve İsviçre de dahil olmak üzere 10 ülkeye daha genişletti ve şirket hizmetini zamanla daha fazla ülkeye ulaştırmayı planlıyor.

Peki ya siz Google One VPN hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.