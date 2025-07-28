Kodlama Bilmeden Uygulama Yazdıran Ücretsiz Program Kullanıma Açıldı

Yapay zekânın her geçen gün daha güçlü hale gelmesi sebebiyle uzun yıllar zaman ve pratik yatırımı talep eden bazı alanlarda iş görmek fazlasıyla kolaylaştı. Google, bu bağlamda Opal adlı yeni bir yapay zekâ destekli uygulama geliştirdi. Opal, kullanıcılara kodlama bilgisi olmadan uygulama yazma imkanı veriyor. Opal uygulaması şu an kullanıma açık ve ücretsiz olarak erişilebiliyor.

Google Opal Uygulaması Nasıl Çalışıyor?

Opal, "kod yazmadan kod üretmek" görevini üstleniyor. Google'ın Opal'i geliştirmesindeki ana neden sadece yazılımcıların değil, yaratıcı fikir sahiplerinin de üretim yapabilmesini sağlamak. Dolayısıyla Opal oldukça standart bir düzende çalışıyor ve kullanıcıya yardımcı oluyor. Çalıştırmak ise ChatGPT'ye komut vermek kadar kolay.

Örneğin bir butik sitesindeki fiyat değişimlerini otomatik olarak takip eden bir uygulama fikriniz var. Opal'i Google Labs üzerinden çalıştırıp, "Bana X sitesindeki fiyat değişimlerini haber verecek bir uygulama yaz" dediğiniz zaman, yapay zekâ istediğiniz şekilde çalışacak bir prototip sunuyor ve istediğinizin bu olup olmadığını soruyor. Onayladığınızda prototipin son hali üzerinde çalışıyor ve finalde istediğiniz gibi bir uygulama sunuyor.

Google Labs Opal'e Türkiye'den Erişilebilir Mi?

Halihazırda test sürecinde olan bu özelliğe henüz ülkemizden erişim sağlanamıyor. Google Labs aracılığıyla Opal'i çalıştırmak istediğinizde "Opal sizin konumuzda desteklenmiyor" uyarısıyla karşılaşıyorsunuz. Ancak test süreci bittiğinde ve Google, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle süreci daha akıcı ve hatasız bir hale getirdiğinde Opal aracı Türkiye dahil tüm dünyada kullanıma açılacak. Google, Opal'in ne zaman kullanıma açılacağına dair kesin bir bilgi vermedi.

Opal'in şu an erken aşamada olduğu, ancak buna rağmen yapay zekâ destekli uygulama araçları arasında sağlam bir noktaya tırmandığı biliniyor. Geliştirilme ve test süreçleri sona erdiğinde hem iş dünyasında, hem de yapay zekâ kullanım alanlarındaki talepler köklü olarak değişebilir.