Google, Oyunlardan Esinlenerek Otonom Sürüş Geliştirecek

Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı olan DeepMind ve Waymo güçlerini birleştiriyor. StarCraft II'nin botlarından esinlenerek Waymo'nun araçlarında otonom sürüşleri test edilecek.

Waymo'nun kendi kendine sürüş araçları yoldaki nesneleri tespit etmek, diğer araçların nasıl davranacağını tahmin etmek ve bir sonraki hareketlerini planlamak gibi görevleri yerine getirmek için sinir ağları kullanıyor.

DeepMind ve Waymo, daha etkili bir eğitim süreci oluşturmak ve otonom araçlarının algoritmalarını geliştirmek için birleşti. Biyolojik evrim konseptinden ilham alan tekniğe göre sinir ağlarının öğrenme süreci, görevleri yerine getirmede oyunlardan (Starcraft II) esinlenecek.

Starcraft II Botları Örnek Alınacak

DeepMind mühendisleri, oyuncuların StarCraft II'yi oynarken öğrenme sürecini hızlandırmak amacıyla popülasyon tabanlı eğitim geliştirdi. Gerçek zamanlı strateji oyunu, kaynakları eşzamanlı olarak yönetme, yapıları ve birimleri kurma ve rakipleri yenmek için bir orduyu kontrol etme gibi karmaşıklıklara sahip.