Galerideki Her Fotoğraf Tek Tıklamayla Yeniden Oluşturulacak

Google Fotoğraflar onuncu yaşına girdi. Bunun şerefine de yeni bir editör uygulaması görücüye çıktı denilebilir. Zira, Google Fotoğraflar'ın fotoğraf editörü, baştan aşağıya elden geçirildi. Hem yapay zeka destekli özellikler sunuyor, hem de pek çok yeni sistemle kullanıcı deneyimini kolaylaştırmasıyla dikkat çekiyor.

Google Fotoğraflar'ın ikonik özelliği "Anılar" bu sürümde de aynı işlevi görecek. Yıl içerisindeki hatırı sayılır olaylar, özel günler ve en iyiler gibi konseptleri toplamayı sürdürecek. Ekran görüntüleri, GIF'ler ve alakasız içerikler, anıların içinde yer almayacak ve Fotoğrafların kapsamlı arama yetenekleri sayesinde aradığınızı nokta atışı olarak bulabileceksiniz.

Google Fotoğraflar: Albüm Paylaşımı, QR Kod Desteği ve Koleksiyonlar

Google Fotoğraflar'da yepyeni bir arayüz bulunuyor. Yapay zeka destekli bir dizi akıllı özellik sunuyor. Editörde anıların keşfedilebileceği yeni bir dizi sekmeler yer alıyor. Örneğin "Yerleşimler" sekmesi altında "Koleksiyonlar" adı verilen bir alt sekme var. Burada çekim yapılan yerlerin coğrafi konumunu bir harita üzerinde işlenmiş bir halde bulabiliyorsunuz.

Fotoğraflar uygulaması artık bir depolama uygulaması olmaktan çıkıyor. Düzenleme yetenekleri bir kenara, kullanıcı dostu özelliklerle donatıldı. Bunlardan biri de, faydalı önerilerin kullanıcılara otomatik olarak sunulması.

Albümlerde QR kod desteği bulunuyor. QR kod aracılığıyla albümler, başka kullanıcılarla paylaşılabiliyor. Kişisel montajlar oluşturmak ve bunları paylaşmak da aynı şekilde kolay.

Yapay Zeka ile Görseller Baştan Aşağıya Değişiyor

Yapay zekanın dokunuşu da "Reimagine" özelliğiyle kendini gösteriyor. Burada kontrast ve parlaklık gibi ayarların yanı sıra fotoğrafı yapay zekanın ellerine emanet ederek yeniden oluşturabiliyorsunuz. Fotoğraflara uygulanacak efektler de yine yapay zekanın önerdiği kombinasyonlarla sunuluyor.

Bu yeni editör, önümüzdeki ay Android'de küresel olarak kullanıma sunulacakken, iOS kullanıcıları yılın ilerleyen dönemlerinde bu yeniliklere kavuşacak.