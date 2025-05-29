Google Play Store Uygulamaları Artık Sır Tutamayacak
Google Play Store'da görülen bazı açıklamalar, uygulamaların fonksiyonları hakkında yeterince bilgi vermiyor. Tam da burada yapay zeka devreye giriyor.
Gemini, yapay zeka özelliklerini şimdi de Google Play Store'da kullanmaya başladı. Mağazada yer alan uygulamaların açıklamaları, uygulamanın nasıl çalıştığına, ne işe yaradığına dair net bilgi sunamıyor. Bu durumda Gemini, desteğini devreye sokuyor ve ona sorular sorarak uygulamanın detaylarını anlamanızı sağlıyor.
Artık bazı uygulamalarda, Gemini destekli yapay zeka özelliği olan "Ask Play about this app" (Play'e bu uygulamayla ilgili soru sor) seçeneğini kullanabileceksiniz.
Sık Sorulan Sorular da Yapay Zekada Yer Alıyor
Cevaplar yapay zekanın kendisinden alınabileceği gibi, direkt olarak Google Play Store'un içinden de alınabiliyor. Eğer bir uygulamanın içindeki özelliği anlayamadıysanız veya nasıl kullanacağınıza dair yeteri kadar talimat yoksa, yapay zeka sizin için bu soruya yanıt verecek.
Sadece yazmanız da gerekmiyor; örneğin bir oyundaki şikayet sistemleri hakkında bir bilgiyi de öğrenebiliyorsunuz. Ancak uygulama henüz mükemmel formunda değil. Örneğin oyundaki şikayet sistemini öğreniyorsunuz ancak oyun içi satın alımlardaki fiyat skalasına dair bilgi veremiyor.
Tüm Uygulamalar Dahil Değil
Özellik şu an için Play Store'un 46.1.39-31 sürümünde görülmeye başlandı ve kademeli olarak yaygınlaşıyor ama henüz bütün uygulamalar için bir seçenek olarak sunulmuyor.
Örneğin YouTube gibi popüler Google hizmetlerinde bile "Ask Play" seçenği yok, ancak yakın zamanda ekleneceği söyleniyor. Geniş çapta bir kullanıma sunulması biraz zaman alacak olan bu özellikle birlikte, uygulamalar hakkında bilgi almak için dış kaynakları kullanmaya gerek kalmayacak.
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