Google Pixel 10 Serisinin Fiyat Listesi Sızdı! Resmen Dudak Uçuklattı

Akıllı telefon kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcayan Google, yakında Pixel 10 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Ağustos 2024’te Pixel 9 ailesini piyasaya süren teknoloji devi, şimdi ise Pixel 10 modelleriyle sahneye çıkacak. Son olarak seriye ait fiyat listesi de nihayet ortaya çıktı.

Beklenen Google Pixel 10 Fiyat Listesi

Sızıntılara göre Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro Fold modelleri en az 128 GB depolama alanıyla gelecek. Pixel 10 Pro XL ise iddialara göre 256 GB depolamadan başlayacak. Ayrıca Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro Fold için 1 TB’lık versiyonların da sunulması bekleniyor.

Son söylentilere göre Pixel 10’un 256 GB versiyonu 79.999 Hindistan rupisi (yaklaşık 910 dolar) fiyatla satışa çıkacak. Pixel 10 Pro 256 GB modeli 109.999 Hindistan rupisi (yaklaşık 1.255 dolar), Pixel 10 Pro XL 256 GB versiyonu 124.999 Hindistan rupisi (yaklaşık 1.425 dolar), Pixel 10 Pro Fold 256 GB modeli ise 172.999 Hindistan rupisi (yaklaşık 1.970 dolar) olacak.

İddia edilen Pixel 10 fiyat listesi şu şekilde:

Pixel 10 256 GB: 79 bin 999 Hindistan rupisi (910 dolar)

Pixel 10 Pro 256 GB: 109 bin 999 Hindistan rupisi (1.255 dolar)

Pixel 10 Pro XL 256 GB: 124 bin 999 Hindistan rupisi (1.425 dolar)

Pixel 10 Pro Fold 256 GB: 172 bin 999 Hindistan rupisi (1.970 dolar)

Pixel 10 Serisi Tanıtım Tarihi

Pixel 10 ailesi, 20 Ağustos’ta Google’ın ana vatanı ABD’de resmi olarak tanıtılacak. Tanıtımın ardından önce ön sipariş süreci başlayacak, akabinde cihazlar doğrudan satışa çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Pixel 10 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.