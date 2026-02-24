Bütçe Dostu 4K Mini LED Akıllı Televizyon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Bütçe dostu akıllı televizyonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Kodak, IconiK Series K65Mini5020 isimli yeni bir akıllı televizyon tanıttı. Bununla beraber akıllı televizyonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı televizyon yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dâhil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Kodak IconiK Series K65Mini5020'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 65 inç

65 inç Ekran Çözünürlüğü: 4K

4K Ekran Teknolojisi: Mini LED

Mini LED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1500 nit

1500 nit Dolby Atmos: Destekliyor.

Destekliyor. GPU: Mali-G52

Mali-G52 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 16 GB

16 GB Yazılım: Google TV

Google TV Portlar: 3 adet HDMI, 2 adet USB ve 1 adet ethernet

3 adet HDMI, 2 adet USB ve 1 adet ethernet Kablosuz Bağlantı: Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0

65 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Kodak IconiK Series K65Mini5020, Mini LED ekranda 4K çözünürlük, 1500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Mini LED'in LED teknolojisine kıyasla daha iyi kotnrast, daha yüksek parlaklık ve daha doğru renk tonları sunduğunu belirtelim.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu, özellikle oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Dolby Vision, Dolby Atmos ve HDR 10 desteğiyle birlikte gelen akıllı televizyon 100000:1 kontrast oranı sunuyor.

Akıllı televizyon gücünü MediaTek işlemcisinden alıyor. İşlemciye dair detaylı mevcut değil. GPU tarafında ise Mali-G52 yer alıyor. 2 GB RAM'e sahip olan akıllı televizyonda 16 GB depolama alanı bulunuyor. Google TV işletim sistemi ile beraber gelen televizyonda Google Asistan, Chromecast, Apple AirPlay ve Google Play Store desteği yer alıyor.

Kablosuz bağlantı teknolojileri arasında çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 bulunuyor. Portlar arasında ise üç adet HDMI, iki adet USB ve bir adet ethernet mevcut. Altı adet hoplarör ve iki adet subwoofer, toplam 108W ses çıkışı sağlıyor. Kumandada yer alan kısayol tuşları sayesinde Google Asistan'ın yanı sıra Netflix, YouTube, YouTube Music ve Amano Prime Video uygulamalarına hızlıca erişilebiliyor.

Kodak IconiK Series K65Mini5020'nin Fiyatı Ne Kadar?

Etkileyici bir görünüme ve gelişmiş özelliklere sahip olan Kodak IconiK Series K65Mini5020 için 57 bin 999 rupi (27 bin 976 TL) fiyat etiketi belirlendi. Kodak marka akıllı televizyonlar şu anda Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla IconiK Series K65Mini5020 isimli yeni akıllı televizyonun da Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.