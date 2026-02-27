Yakında ChatGPT ile Erotik İçerikli Sohbet Etmek Mümkün Olacak!

Ünlü yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Platformun yeni test sürümlerinde yetişkin sohbet isimli yeni bir özellik keşfedildi. Aktarılanlara göre kullanıcılar bu özelliği aktif hale getirdiklerinde yapay zeka aracı ile erotik içerikli sohbetler gerçekleştirebilecek. İşte detaylar!

ChatGPT Yetişkin Sohbet Özelliği Neler Sunacak?

ChatGPT'nin "v1.2026.055" sürüm kodlarında ortaya çıkan yeni özellik kullanıcılara yapay zeka ile çok daha cesur ve yetişkinlere yönelik diyaloglar kurma imkanı tanıyacak. Zira yetişkin sohbet modu açıldığında ChatGPT, kullanıcıların duygusal ihtiyaçlarına yanıt veren, dertleşebilen ve hatta romantik yakınlık kurabilen bir dijital partnere dönüşecek.

Tahmin edebileceğiniz üzere söz konusu özellik herkes için açık olmayacak. Şirket güvenliği sağlamak adına sıkı bir filtreleme sistemi kuracağını belirtiyor. Buna göre yetişkin sohbet özelliğinden yararlanmak isteyen kullanıcıların Persona altyapısı üzerinden kimlik ve yaş doğrulaması yapması gerekecek. Doğrulama sonucunda 18 yaşın altında olduğu tespit edilen kişiler özelliği aktifleştiremeyecek.

Şu anda yalnızca OpenAI bünyesinde test edilen bu yeniliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak şirketin önümüzdeki aylarda bu yeni sohbet modunu önce kısıtlı bir kullanıcı grubuyla açık teste sokması ardından da kademeli olarak herkesin erişimine açması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Açıkçası OpenAI'ın yeni hamlesi teknoloji dünyası için pek de sürpriz değil. Zira CEO Sam Altman ve diğer birçok geliştirici yapay zekanın yetişkinlere yönelik içerikler de sunabilmesi gerektiğini geçmişte defalarca dile getirmişti. Ancak insanların gün geçtikçe yapay zekayı yalnızlıklarını giderdikleri bir arkadaş veya partner olarak konumlandırması sosyolojik olarak yeni bir kriz doğurabilir.

Şu an için emin olduğumuz tek bir gerçek var. ChatGPT'nin yetişkin sohbet özelliği kullanıcıların yapay zeka ile kurduğu bağı daha da derinleştirecek. Öte yandan bu tarz sanal duygusal bağların gerçek hayattaki insan ilişkilerine ve psikolojik sağlığımıza nasıl etki edeceğini hep birlikte yaşayarak göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sahiden de ChatGPT'ye böyle bir özellik gelmeli mi? Yorumlarda buluşalım.