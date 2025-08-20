Google Pixel 10 Fiyatları Sızdırıldı: İşte Kulaklık ve Saat!

Uzun süredir beklenilen Google Pixel 10 serisinin tanıtım etkinliğine birkaç saat kala, cihazların ABD fiyatlarıyla ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Daha önceki sızıntılarda telefonların fiyatlarından söz edilmişti ancak bu kez Pixel Watch 4, Buds 2a ve Pixelsnap aksesuarlarının fiyatları da belli oldu.

Google Pixel 10 Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Sızıntıya göre Google'ın yeni akıllı telefonları 799 dolardan başlayan bir fiyat etiket ile karşımıza çıkacak. En pahalı modeli yani katlanabilir yapıdaki Pixel 10 Pro Fold'un 1 TB versiyonunu satın almak isteyenlerin 2149 dolar ödemesi gerekecek.

Pixel 10: 128GB modeli 799 dolar, 256GB modeli 899 dolar.

Pixel 10 Pro: 128GB 999 dolar, 256GB 1.099 dolar, 512GB 1.219 dolar, 1TB 1.449 dolar.

Pixel 10 Pro XL: 256GB 1.199 dolar, 512GB 1.319 dolar, 1TB 1.549 dolar.

Pixel 10 Pro Fold: 256GB 1.799 dolar, 512GB 1.919 dolar, 1TB 2.149 dolar.

Pixel Watch 4 fiyatları

Yeni akıllı saat iki farklı boyutta (41mm ve 45mm) piyasaya çıkacak.

41mm Wi-Fi: 349 dolar

41mm LTE: 449 dolar

45mm Wi-Fi: 399 dolar

45mm LTE: 499 dolar

Pixelsnap aksesuarları

Google’ın etkinlikte tanıtması beklenen yeni Pixelsnap aksesuarlarının fiyatları da belli oldu.

Pixelsnap Ring Stand: 29,99 dolar

Pixelsnap Charger: 39,99 dolar

Pixelsnap Charger with Stand: 69,99 dolar

Pixel Flex 67W şarj cihazı: 59,99 dolar

Google’ın “Made by Google” etkinliği bugün New York, Brooklyn’de Türkiye saat ile 20.00’de başlayacak. Etkinlikte Pixel 10 serisinin yanı sıra Pixel Watch 4, Buds 2a ve yeni aksesuarlar da tanıtılacak. Lansman sonrasında tüm cihazların detaylarını sizlerle paylaşacağız.