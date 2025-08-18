16 GB RAM'li Google Pixel 10 Pro Fold'un Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Pixel 9 serisini duyuran Google, yeni kullanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Pixel 10 Pro Fold'un özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Google'In yeni telefonu 120Hz yenileme hızı, 16 GB RAM ve daha birçok özelliğe sahip olacak.

Google Pixel 10 Pro Fold'un Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 8 inç ekran büyüklüğüne sahip Google Pixel 10 Pro Fold, LTPO OLED ekran üzerinde 2156 x 2076 piksel çözünürlük, 3000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip ikinci ekranın LTPO OLED ekran üzerinde 1080 x 2364 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi.

Android 16 işletim sistemine sahip telefon gücünü Tensor G5 işlemcisinden alacak. Google Pixel 9 serisi, Tensor G4 işlemcisi ile gelmişti. Pixel 10 Pro Fold'da 16 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek bulunacak.

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Pixel 10 Pro Fold'un arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10.5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10.8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera göreceğiz.

5.015 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 30W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 258 gram ağırlığındkai telefonun katlanmamış hâli 5,2 mm, katlanmış hâli ise 10,8 mm kalınlığında olacak.

Google'ın yeni katlanabilir telefonu IP68 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC ve çift SIM desteği yer alacak.

Google Pixel 10 Pro Fold'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Pixel 10 Pro Fold'un 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.899 euro (90.946 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 2.029 euro (97.172 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 2.289 euro (109.624 TL) fiyata satılacak. Henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Google Pixel 10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen Google Pixel 10 serisinin 20 Ağustos tarihinde tanıtılması bekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre bu seride Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro modelleri yer alacak.