Google'dan Çok Güçlü Telefon Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

2024 yılının ağustos ayında Pixel 9 serisini tanıtan Google, yeni telefon serisi üzerinde çalışıyor. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Pixel 10 Pro'nun tasarımı belli oldu. Peki, Google'ın yeni telefonu nasıl görünecek?

Google Pixel 10 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Uzun süredir merakla beklenen Pixel 10 Pro'ya ait iki farklı görsel paylaşıldı. Görseller, telefonun ön ve arka tasarımlarının nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Görüntülere baktığımızda telefonun arka kamera tasarımının Pixel 9 Pro'ya benzediğini görüyoruz. Üç adet kamera yatay olarak konumlanacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak.

Google Pixel 10 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Pixel 10 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 1280 x 2856 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Corning'in Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini içerecek.

Gücünü Tensor G5 işlemcisinden alacak telefonda 16 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı seçenek yer alacak. 4870 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 29W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto bulunacak. Ön kamera ise 42 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Google Pixel 10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 10 serisinin 20 Ağustos tarihinde tanıtılacağı iddia edildi.