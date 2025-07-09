12 GB RAM'e Sahip Xiaomi 15T Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı

Şubat ayında 200 MP periskop telefoto kamerasına sahip Xiaomi 15 Ultra'yı duyuran Xiaomi, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi 15T Pro'nun bazı özellikleri belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Xiaomi 15T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

2506BPN68G model numarasına sahip olan Xiaomi 15T Pro, FCC'nin veri tabanında ortaya çıktı. FCC'deki bilgilere göre telefon Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth ve NFC gibi bağlantı özelliklerini içerecek.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelmesi beklenen telefon 12 GB RAM'e sahip olacak. Xiaomi 14T Pro'da da 12 GB RAM tercih edilmişti. 15 T Pro'nun depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip Xiaomi 15T Pro, 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Xiaomi 15T'nin ise 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edildi.

Xiaomi 15T Pro'da Dimensity 9400+ işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Xiaomi 15T Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OVX9100 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde OV13B ultra geniş açılı kamera yer alacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi 15T Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro'nun 2025 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.