Google'dan Aşırı Güçlü Telefon Geliyor! Tasarımı Belli Oldu

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Google Pixel 9 serisi tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından Google'ın yeni telefonları merakla beklenmeye başlanmıştı. Yeni bir sızıntı, Pixel 10 Pro'nun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Google Pixel 10 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Google Pixel 10 Pro'ya ait bir görüntü paylaşıldı. Görüntüye baktığımızda telefonun arka yüzeyinde yatay hap şeklinde bir kamera modülünün yer alacağını görüyoruz. Bu modülün üzerinde üç adet kamera bulunacak.

Kameraların yanında LED flaş konumlanacak. Telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları yer alacak. Pixel 10 Pro genel olarak Pixel 9 Pro'nun tasarımına benzeyecek.

Google Pixel 10 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre gücünü Tensor G5 işlemcisinden alacak telefonda 16 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı seçenek yer alacak. 4870 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 29W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Pixel 10 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 1280 x 2856 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Corning'in Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini içerecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto bulunacak. Ön kamera ise 42 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Google Pixel 10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 10 serisinin 20 Ağustos tarihinde tanıtılacağı iddia edildi.