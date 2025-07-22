100W Hızlı Şarj Destekli Ucuz Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz aylarda 144Hz ekranlı ucuz telefon iQOO Neo 10 Pro+'ı duyuran iQOO, yeni telefon tanıtmaya hazırlanıyor. iQOO Neo 11 isimli bütçe dostu telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok hızlı şarj olacak.

iQOO Neo 11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre iQOO Neo 11 gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü de yer alacak. Bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.

iQOO Neo 11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Neo 10, 371 dolar (14.991 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Neo 11'in ise 375 dolar (15.152 TL) civarı fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklerle gelebileceğini belirtelim.

iQOO Neo 11 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen iQOO Neo 11 serisinin kasım veya aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi.