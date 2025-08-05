Google'ın Güçlü İşlemcili Telefonları Her Açıdan Görüntülendi

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Google Pixel 9 serisi tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından Google'ın yeni telefonları merakla beklenmeye başlanmıştı. Yeni bir sızıntı ile birlikte Pixel 10 ve Pixel 10 Pro her açıdan görüntülendi. Böylece telefonların tasarımı belli oldu.

Google Pixel 10'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Görüntülere baktığımızda telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış üç adet kameranın yer alacağını görüyoruz. Kameraların yanında LED flaş bulunacak. Sağ tarafta güç ve ses butonları yer alacak. Tasarımın genel olarak Pixel 9'a benzediğini söylemek mümkün.

Google Pixel 10 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Pixel 10 Pro'nun arka yüzeyinde tıpkı Pixel 10'daki gibi üç adet kamera yatay olarak konumlanacak. Kameraların sağ tarafında LED flaş yer alacak. Pixel 9 Pro'da da benzer bir tasarım tercih edilmişti. Dolayısıyla bu görsellere göre tasarım konusunda önemli bir değişiklik olmayacak.

Google Pixel 10'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortay açıkan bilgilere göre telefon gücünü Google Tensor G5 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.1 GHz Cortex-X4, üç adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.92 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google Pixel 10, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Arka yüzeyde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10.8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

Google Pixel 10 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Pixel 10 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto bulunacak.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Pixel 10 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 1280 x 2856 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon gücünü sekiz çekirdekli Google Tensor G5 işlemcisinden alacak.

Google Pixel 10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Google Pixel 10 serisinin 20 Ağustos tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.