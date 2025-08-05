POCO'dan 144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Mart ayında POCO M7 5G, geçtiğimiz yılın aralık ayında ise POCO M7 Pro 5G'yi tanıtan POCO, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. POCO M7 Plus olarak isimlendirilen telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre telefon çok yakında tanıtılacak.

POCO M7 Plus Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO M7 Plus'ın 13 Ağustos tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. 108 megapiksel çözünürlüğünde kamerasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran POCO M6 Plus, 2024 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

POCO M7 Plus'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO M7 Plus, LCD ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, IP64 serrtifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olacak.

Telefonda Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi ve Adreno 619 GPU bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.3 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

POCO'nun bütçe dostu Android telefonunda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alacak. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon parmak izi sensörüne de sahip olacak. Peki, POCO'nun yeni telefonu M7 Plus'ın fiyatı ne kadar olacak?

POCO M7 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M7 Plus'ın 15.000 Hindistan rupisinden (6.949 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.