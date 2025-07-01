Google'dan Çok Güçlü Telefonlar Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Pixel 9 serisini tanıtan Google, yeni telefon serisi üzerinde çalışıyor. Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL isimli telefonların özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni telefonlar çok güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Google Pixel 10 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Pixel 10 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 1280 x 2856 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Corning'in Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini içerecek.

Gücünü Tensor G5 işlemcisinden alacak telefonda 16 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı seçenek yer alacak. 4870 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 29W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto bulunacak. Ön kamera ise 42 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Google Pixel 10 Pro XL'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Pixel 10 Pro XL, LTPO OLED ekran üzerinde 1344 x 2992 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Corning'in Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Tensor G5 işlemcisine sahip telefonda 16 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek bulunacak. 5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 39W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Pixel 10 Pro XL'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto bulunacak. Ön kamera ise 42 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Google Pixel 10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 10 serisinin 20 Ağustos tarihinde tanıtılacağı iddia edildi.