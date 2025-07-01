Xiaomi'den 8000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor

2205 yılının nisan ayında Redmi Turbo 4 Pro'yu tanıtan Xiaomi, serinin yeni telefonu üzerinde çalışıyor. Redmi Turbo 5 Pro isimli telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Görünüşe göre telefon devasa batarya kapasitesi ile gelecek.

Redmi Turbo 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5 Pro 8000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.Telefonun 90W veya 100W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Redmi Turbo 4 Pro'da 7.550 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi Turbo 5 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. RAM tarafında 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak.

Telefonda 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği yer alacak. Turbo 5 Pro'da ekran altı parmak izi sensör bulunabilir. Peki, Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Turbo 5 Pro'nun fiyatı ne kadar olacak?

Redmi Turbo 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Pro'nun 2299 yuan (12.807 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi Turbo 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 5 Pro'nun 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor.