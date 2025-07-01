Xiaomi'den 8000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor

Redmi Turbo 5 Pro'nun özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni telefonu devasa batarya kapasitesine sahip olacak.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

2205 yılının nisan ayında Redmi Turbo 4 Pro'yu tanıtan Xiaomi, serinin yeni telefonu üzerinde çalışıyor. Redmi Turbo 5 Pro isimli telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Görünüşe göre telefon devasa batarya kapasitesi ile gelecek.

Redmi Turbo 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5 Pro 8000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.Telefonun 90W veya 100W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Redmi Turbo 4 Pro'da 7.550 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi Turbo 5 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. RAM tarafında 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak.

Telefonda 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği yer alacak. Turbo 5 Pro'da ekran altı parmak izi sensör bulunabilir. Peki, Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Turbo 5 Pro'nun fiyatı ne kadar olacak?

Redmi Turbo 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Pro'nun 2299 yuan (12.807 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi Turbo 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 5 Pro'nun 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor.

En Güçlü İşlemciye Sahip Xiaomi 16 Pro Mini Geliyor! Boyutu Sızdırıldı
MOBİL

En Güçlü İşlemciye Sahip Xiaomi 16 Pro Mini Geliyor! Boyutu Sızdırıldı

Xiaomi 16 Pro Mini'nin boyutu ve kamera tasarımı ortaya çıktı. İşte Xiaomi'nin küçük ekrana sahip yeni telefonuna dair merak edilen detaylar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER