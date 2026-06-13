OLED Ekranlı Google Pixel 11 Pro Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası

Google, Pixel 11 Pro isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Pixel 11 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. 16 GB RAM'e sahip Android cihaz, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak. Telefonda ayrıca çok güçlü bir Tensor işlemcisi ve OLED ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Google Pixel 11 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2856 piksel

1280 x 2856 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2.450 nit

2.450 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus 2

Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Google Pixel 11 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pixel 11 Pro gücünü Tensor G6 işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 2 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Tensor G5, aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i 55 FPS civarında, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı 90 FPS civarında, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ise 60 FPS civarında çalıştırıyor. Tensor G5'in oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz oynanabilecektir.

Tensor G5 işlemcisinde 3.78 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.05 GHz hızında çalışan beş çekirdek ve 2.25 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da Tensor 5 tercih edilmişti.

Google Pixel 11 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google'ın yeni telefonu, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1280 x 2856 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2.450 nit parlaklık bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Pixel 10 Pro'da 6,3 inç ekran boyutu, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 1280 x 2856 piksel çözünürlük ve 3.300 nit parlaklık tercih edilmişti.

2.450 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Google Pixel 11 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Pixel 11 Pro, 5.000 mAh batary akapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pixel 10 Pro, 4.870 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefon, Pixel 10 Pro'ya kıyasla biraz daha uzun pil ömrü sunacak.

Google Pixel 11 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Telefoto kamera sayesinde ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Pixel 10 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 42 megapiksel çözünürlüğünde çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Buna göre yeni telefonda 42 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera görebiliriz.

Google Pixel 11 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 11 Pro'nun ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pixel 11 Pro, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Google Pixel 11 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Google Pixel 11 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 10 Pro için 999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu güncel kur ile birlikte 46 bin 209 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 90 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadğını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Google Pixel 11 Pro'nun oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki fakrı belirgin şekilde hissetmiştim.