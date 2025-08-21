Google'dan Dev Bataryalı Telefon! 120Hz OLED Ekrana Sahip

Google kısa süre önce Pixel 10 serisini tanıttı. Bunlar arasında Google Pixel 10 Pro XL de bulunuyor. Çok güçlü bir işlemciye sahip olan Pixel 10 Pro XL 120Hz OLED ekran, 16 GB RAM ve daha birçok özelliğiyle üst düzey bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Google Pixel 10 Pro XL Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google Pixel 10 Pro XL, LTPO OLED ekran üzerinde 1344 x 2992 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 486 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Pixel 10 Pro XL gücünü Google Tensor G5 işlemcisinden alıyor. Yeni katlanabilir telefon Google Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 ve Pixel 10 Pro'da da aynı işlemci yer alıyor. Google Pixel 9 serisi için ise Tensor G4 işlemcisi tercih edilmişti.

Ekran altı parmak izi sensörünü içeren telefonda 16 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram değerine sahip ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram değerine sahip telefoto kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 42 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Android 16 ile gelen telefon 7 yıl boyunca güncelleme desteği alacak. 232 gram ağırlığındaki telefonda ayrıca IP68 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, teleofnun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Google Pixel 10 Pro XL Fiyatı

Pixel 10 Pro XL modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.199 dolar (49.077 TL), 512 GB depolama alanı için 1.319 dolar (53.989 TL), 1 TB depolama alanı için 1.549 dolar (63.393 TL) fiyat etiketi belirlendi.