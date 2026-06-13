Google'dan Yeni Amiral Gemisi Geliyor! 120Hz OLED Ekrana Sahip

Google'ın yeni amiral gemisi modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Pixel 11 Pro XL isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı. Telefonda çok güçlü bir Tensor işlemcisi bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Cihazda ayrıca 16 GB RAM de yer alacak.

Google Pixel 11 Pro XL'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1344 x 2992 piksel

1344 x 2992 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2.450 nit

2.450 nit İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Batarya: 5.100 mAh

5.100 mAh Hızlı Şarj: 45W

Google Pixel 11 Pro XL'nin Ekranı Nasıl Olacak?

Pixel 11 Pro XL'nin ekranı 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1344 x 2992 piksel çözünürlük, 2.450 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir.

2.450 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada Google Pixel 10 Pro XL'de 6,8 inç ekran boyutu, 1344 x 2992 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3.300 nit parlaklık mevcut.

Google Pixel 11 Pro XL'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Google'ın yeni telefonunda Tensor G6 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Bu arada nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 2 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere göre hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da Tensor 5 tercih edilmişti. Tensor G5, Genshin Impact'i 55 FPS civarında, Call of Duty Mobile'ı 90 FPS civarında, PUBG Mobile'ı ise 60 FPS civarında çalıştırıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da söz konusu mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir.

Google Pixel 11 Pro XL'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pixel 10 Pro XL'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Pixel 10 Pro XL'de 42 megapiksel çözünürlüğünde çözünürlüğünde ön kamera da yer alıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 42 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera görebiliriz. Bu arada ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Periskop telefoto kamera sayesinde ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

Google Pixel 11 Pro XL'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Pixel 11 Pro XL, 5.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yeni amiral gemisi modeli ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pixel 10 Pro XL'de 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Google Pixel 11 Pro XL Ne Zaman Tanıtılacak?

Pixel 11 Pro XL'nin 2026 yılının ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pixel 10 Pro XL, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Pro XL Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11 Pro XL'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Google Pixel 11 Pro XL'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Google Pixel 11 Pro XL'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 10 Pro XL için 949 dolar (43.874 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pixel 11 Pro XL, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 990 dolar (45.770 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 91 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Google Pixel 11 Pro XL'nin işlemciden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilriim. Cihazda ayrıca OLED ekran sayesinde film izlemek ve oyun oynamak çok keyifli olacaktır.