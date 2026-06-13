Çok Güçlü İşlemcili Telefon Performans Testinde! 16 GB RAM'e Sahip

iQOO'nun yeni telefonu Neo 11S Geekbench'te görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Mayıs ayında tanıtılan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

iQOO Neo 11S Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2545A model numarasına sahip olan iQOO Neo 11S, Geekbench testine girdi. Android 16 tabanlı Origin OS 6 ile birlikte gelmesi beklenen telefon tek çekirdek testinde 3 bin 395 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 312 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde alınan 3 bin 395 puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda son derece akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Çoklu çekirdek testinde 10 bin 312 puan alınması, cihazın günlük işlerin yanı sıra oyun oynamak ve video düzenlemek gibi ağır işleri de rahatlıkla yerine getirebileceği anlamıan geliyor.

iQOO Neo 11S'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 16 GB

iQOO Neo 11S'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonunda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS'te, yarış oyunu CarX Street ve aksiyon RPG oyunu Genshin Impact ise ortalama 60 FPS çalıştırabiliyor. İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Dimensity 9500, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Söz konusu işlemcinin OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda da yer aldığını belirtelim. iQOO Neo11'de ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

iQOO Neo 11S Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Neo 11S'in eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Neo 11, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO Neo 11S Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iQOO Neo 11S'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Neo 11 için 2.699 yuan (18.425 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Neo 11S'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.800 yuan (19.115 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 38 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda iQOO Neo 11S'in oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefonda ayrıca video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz şekilde yapılabilecek.