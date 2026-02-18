Google iPhone'ların En Sevilen Özellğini Kendi Android Telefonlarına Getiriyor

Google, Android'in en büyük eksikliklerinden biri olarak gösterilen yüz tanıma sorununu çözmek için kolları sıvadı. iPhone'lardaki Face ID'ye rakip bir sistem geliştirmek için çalışan şirket, "Project Toscana" adını verdiği bu teknolojiyi şimdilik gizli tutsa da çok yakında hemPixel 11 modellerinde hem de Chromebook'larda kullanacak.

Google, iPhone'lardaki Face ID Teknolojisini Pixel 11 ile Android'e Getiriyor

Akıllı telefonlarımız, sahip olduğumuz en kişisel eşyalarımız. Bu nedenle onları korumak ve başkaları tarafından kurcalanmalarını önlemek oldukça önemli. Bu doğrultuda güvenliği sağlamak ve insanların işini kolaylaştırmak için uzun zamandır biometrik güvenlik sistemleri kullanıyoruz. İlginç olan şu ki neredeyse her konuda farklı yollar izleyen Android ve iOS bu alanda da kendine özgü çözümler geliştirdi.

Google'ın Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon üreticileri çoğunlukla parmak izi okuyucuyu tercih ederken, Apple ise iOS'ta Face ID teknolojisine yöneldi. Şimdi ise Google herkesi şaşırtan Google, kendi ürettiği akıllı telefon modellerinde Face ID benzeri bir sistem üzerinde çalışıyor. Project Toscana adı altında geliştirilen bu özelliğin kısa süre önce test edildiği ortaya çıktı. Testler, standart tek delikli ön kameraya sahip bir Pixel prototipi ile harici kameralı iki Chromebook üzerinde gerçekleştirildi.

Sızıntılara göre sistem, çeşitli ışık koşullarında yapılan testlerde Face ID ile yarışacak düzeyde performans gösteriyor. Dikkat çekici oaln ise testlerde kullanılan Pixel modelinin sadece tek bir kamera deliğine sahip olması. Yani Google muhtemelen yüz tanıma için gereken kızılötesi sensör ve kamerayı ekranın altına gizlemeyei başardı. Apple'ın da Eylüle 2026'da tanıtacağı iPhone 18 Pro modellerinde bu yöntemi kullanacağı biliniyor.

Belirtmekte fayda var ki hem Google hem de diğer Android akıllı telefon üreticileri halihazırda yüz tanıma teknolojisini bir güvenlik seçeneği olarak sunuyor. Ancak söz konusu telefonlarda kullanılan sistem yüz tanıma için ön kamerayı kullanıyor. Bu da her türlü ışık koşulunda sorunsuz çalışan kızılötesi sensörlerin aksine farklı ışık koşullarında stabilite sorunlarına neden oluyor. Yeni sistemin bu sorunu çözmesi bekleniyor. Elbette ki tüm bunlar şimdilik sızıntı. Kesinleşmesi için ise 19-20 Mayıs'ta gerçekleşecek Google I/O etkinliğini beklememiz gerekecek.