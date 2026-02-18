iPhone 17 Pro Max Sahipleri Telefonlarını Elden Çıkartıyor: Listede Zirvede!

Teknoloji devi Apple’ın piyasaya sürdüğü son amiral gemisi telefonu iPhone 17 Pro Max, satış rakamlarıyla olduğu kadar ikinci el pazarındaki hareketliliğiyle de şaşırtmaya devam ediyor. Paylaşılan yeni bir rapor cihazın piyasaya çıkışının üzerinden henüz aylar geçmesine rağmen takas listelerinde zirveye oturduğunu gösteriyor.

iPhone 17 Pro Max En Çok Takas Edilen Telefon Konumunda

Bağımsız ikinci el telefon alım satım verilerine göre iPhone 17 Pro Max an itibarıyla en çok elden çıkarılan akıllı telefon konumunda. Kasım ayı sonlarında takas işlemlerinin yalnızca yüzde 5.1’ini oluşturan amiral gemisi cihaz içinde bulunduğumuz şubat ayı başı itibarıyla yüzde 11.5’lik bir paya ulaşarak oranını ikiye katladı.

İstatistiklerin en dikkat çekici yanı ise satılan cihazların kondisyonu. Takasa giren iPhone 17 Pro Max’lerin yüzde 86’sı 'yeni' veya 'iyi' durumda olarak sınıflandırılıyor. Söz konusu veriler kullanıcıların cihazı satın aldıktan çok kısa bir sürede ve hasarsız bir şekilde elden çıkardığını gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 15 Pro Max ve 14 Pro Max modellerinin takas pazarındaki payları yüzde 7.3 civarında seyrederken, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 13 modelleri yüzde 7,2’lik bir dilime sahip. Genellikle eski modellerin domine ettiğini düşündüğümüzde ikinci el pazarında iPhone 17 Pro Max gibi yeni nesil bir cihazın liderliğe geçmesinin epey şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Kullanıcılar Neden Telefonlarını Takas Ediyor?

iPhone 17 Pro Max'in takas ve ikinci el pazarlarında bu denli rağbet görmesi tahmin edilenin aksine cihazın kullanıcıları beğenmemesi ile ilgili değil. Verilere göre Apple'ın en güçlü modeli piyasaya sürüldüğü günden bu yana yaklaşık yüzde 25.4 oranında değer kaybetti.

Mevcut oran kulağa yüksek gelse de geçtiğimiz yıl iPhone 16 Pro Max’in aynı dönemde yüzde 32.5 değer kaybettiğini görüyoruz. Bu da yeni modelin aslında değerini önemli ölçüde koruyabildiğini ve hatta diğer cihazlara göre yaklaşık 95 dolarlık bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar tam da bu veriler ışığında iPhone 17 Pro Max'in takas pazarındaki yükselişini tatmin edici ikinci el değerine bağlıyor. Zira güncel olarak kusursuz durumdaki bir iPhone 17 Pro Max ortalama 967 dolar (vergiler hariç 42.316 TL) seviyelerinde alıcı buluyor. Ekonomik koşulların zorlaşmasıyla birlikte kullanıcıların cihazı kısa vadeli bir yatırım aracı olarak gördüğü ve nakit akışı sağlamak amacıyla elden çıkardığı düşünülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 17 Pro Max'in ikinci el pazarındaki yükselişi başka hangi nedenlere bağlı olabilir? Yorumlarda buluşalım.