Google Pixel 8 Pro'ya Dayanıklılık Testi Yapıldı (Video)

Google Pixel 8 Pro'nun dayanıklılık testi videosu yayımlandı. Bir YouTuber, Google marka yeni akıllı telefon modeline dayanıklılık testi yaptı. Peki, söz konusu telefon test sürecinde nasıl bir performans sergiledi?

Google Pixel 8 Pro'nun Dayanıklılık Testi Videosu Neler Sunuyor?

4 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen bir etkinlik esnasında Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinden oluşan Google Pixel 8 serisi tanıtılmıştı. Yüksek batarya kapasitesi, ekran özellikleri ve 12 GB RAM ile dikkat çeken Pixel 8 Pro'ya dayanıklılık testi yapıldı.

JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, Pixel 8 Pro modelinin dayanıklılığını ölçmek için bazı testler gerçekleştirdi. İlk olarak tornavida ile ekranı çizmeye çalışan YouTuber, bu işlemi ekranın yanı sıra telefonun kenarlarına ve arka kısmına da uyguladı.

YouTuber, Google Pixel 8 Pro isimli telefonun ekranına çakmak ile yaklaşık olarak 17 saniye boyunca ısı testi uyguladı. Isı testinin yanı sıra bükme testi de yapıldı. 1 milyon görüntülenme sayısına ulaşan videoda telefon, bükme testini geçmeyi başardı.

Gogole tarafından üretilen yeni akıllı telefon modeli Pixel 8 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.