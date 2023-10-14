Uzun süredir merakla beklenen Samsung Galaxy S24 Ultra'nın Geekbench puanları ortaya çıktı. Test sonuçlarıyla beraber akıllı telefonun Geekbench'te nasıl bir performans sergilediği belli oldu. Ayrıca telefonun bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşması beklenen Samsung Galaxy S24 serisi ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın Geekbench Puanları Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda Samsung Galaxy S24 Ultra'nın tasarımı sızdırılmıştı. Bu sızıntı, söz konusu telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamıştı. Galaxy S24 Ultra ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yaşanan yeni gelişme sonucunda telefonun Geekbench puanları belli oldu.

SM-S928U model koduna sahip olan akıllı telefon tekli çekirdek testinde 2.234 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.807 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü mevcut. Telefonun ayrıca 12 GB RAM seçeneği de sunması bekleniyor.

Geekbench testine göre Android 14 ile beraber gelecek telefonda Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alabilir. En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy S24 Ultra'nın 233 gram ağırlığında ve 162,3 × 79 × 8,6 mm boyutlarında olacağı iddia ediliyor.

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