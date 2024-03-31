Google Haftalık Çekiliş Düzenliyor: Pixel 8 Serisini Ücretsiz Kazanmak Mümkün!

Google’ın en son piyasaya sürdüğü yeni Pixel 8 ve 8 Pro, akıllı telefon pazarının en iyisi olarak yorumlanıyor. Bunun temel sebeplerinden birisi de Samsung ve Apple gibi teknoloji devlerinin, Google’ın yapay zeka özelliklerini kendi cihazları için kopyalaması olarak düşünülüyor.

Google Pixel 8 ve 8 Pro serisinin başlangıç fiyatı 699 dolar. Fakat Google telefona sahip olmak isteyip bütçesi yeterli olmayanlar için Süper Haftalık Ödül çekilişi düzenliyor.

İlk 9to5Google tarafından fark edilen bu çekiliş, Play Puanları ödül programına katılan ve Altın, Platin veya Elmas seviyesinde olanlar için geçerli.

Çekilişe Katılım Nasıl Sağlanıyor?

Google Play Points programı şu şekilde işliyor: Kullanıcılar programa katıldıktan sonra dijital içerik ve uygulamaları satın aldıklarında puan kazanırlar. Sahip olunan puan miktarına bağlı seviye atlarlar.

Eğer kullanıcılar en yüksek üç seviyeden birinde ise Süper Haftalık Ödül çekilişine katılma hakkına sahip olurlar. Bu çekiliş 29 Mart'tan 4 Nisan'a kadar sürecek. Çekilişi herkes sadece bir kez oynayabilir. Kullanıcılara hangi ödülü kazandığı anında bildiriliyor bu sayede kimse beklemiş olmuyor.

Google, platin seviyesindeki kullanıcılar için 100 adet Mint renkli Pixel 8 ödülü bulunduruyor. Buna ek olarak 10.400 kullanıcı 1000 Google Play puanı ve 23.800 kullanıcı da 500 puan kazanabiliyor.

Çekilişin kazananları rastgele seçiliyor. Fakat ne yazık ki pasifik saatine göre gece yarısına kadar kimse telefon kazanamadı.

Bu, Google'ın son zamanlarda düzenlediği en cömert çekiliş. En iyi yanı ise çekilişe katılmak için kullanıcıların Play Puanlarını kullanmalarına gerek yok. Böylece herhangi bir risk altına girmeden çekilişe katılabiliyorlar.