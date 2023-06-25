Google Pixel 8 USB-C Üzerinden Ekran Paylaşımını Destekleyecek

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro USB-C üzerinden DisplayPort'u destekleyecek. Google'ın şu ana kadar hiçbir Pixel serisinde kullanmadığı bu özellik teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Telefondan ikinci bir cihaza ses ve video aktarımı sağlayan DisplayPort son dönemde birçok teknoloji firmasının ilgisini çekti.

Google Pixel 8 Serisi İçin Yeni Bir Özellik Tanıttı

Son dönemde kullanıma sunulan teknolojik yeniliklerin başında gelen USB-C aracılığıyla ekran paylaşımı akıllı telefonlarda yavaş yavaş desteklenmeye başlıyor. Bu özelliği ilk kullanan şirketlerden biri olan Samsung şimdiye kadar hep destekledi ancak Google, Pixel 8 modeline kadar daha önce hiç kullanmamıştı.

Google'ın Pixel 8 serisinde DisplayPort'u desteklemeye yönelik kararı Piksellerde kullanılması için ek aparatlar üreteceği anlamına geliyor. Samsung'un DeX ürününe benzer bir cihaz olması planlanan bu ek aparatların kullanıcıya kolaylık sağlaması bekleniyor.

Mobil cihazların zamanla vazgeçilmez özelliği konumuna gelen Android 13'ün önceki sürümlerinde bulunan ekran paylaşım desteği Android 14'te güncelleme alarak daha da pratik bir görünüme kavuştu.