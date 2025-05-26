Google Pixel Serilerinin Performansı Konusunda Son Sözünü Söyledi

Samsung'un üretim sorunları Google'ın sürecini baltalıyor düşüncesi şirketi bıktırdı. Google, aldığı kararla Samsung Foundry'i bırakacağını açıkladı. Bundan sonra tercihini; çip üretiminin en güçlü ismi olan TSMC'ye bırakacak ve Pixel 10'dan Pixel 14 serisine kadar gerçekleşecek olan tüm üretim sürecinde TSMC tam yetkili olacak.

Tensor Çiplerini Samsung Üretmeyecek

Samsung, Foundry kanadı altında çip üretimiyle ilgileniyordu ancak işler istediği gibi gitmedi. Galaxy S25 serisinde Snapdragon 8 Gen 4 Elite çipine yer verilmesi ve Exynos 2500 yongasının üretim sürecinde sıkıntılar yaşanması nedeniyle Google, daha sağlam bir noktadan ilerlemeye karar verdi.

Pixel modellerinde Google'ın kendi Tensor çipleri yer almıştı ve bu çipler Samsung Foundry kolundan üretiliyordu. Samsung'un üretim işlerindeki sıkıntıları bir yana, yongalardaki performans sıkıntıları da Google için bardağı taşıran son damla oldu. TSMC'nin 3nm üretim süreci, Tensor G5 ile birleşecek. Bu sebeple Tensor'un performansında değişiklik olacak; ancak büyük bir sıçrama beklenmesi gerekmiyor.

Google, TSMC'nin Güvenilirliğine Bel Bağladı

Google'ın Pixel serisi her ne kadar Samsung kadar satmıyor olsa da; Google'ın vitrin ürünü olarak nitelendirdiği modellerde sorun yaşamak istemiyor. Bu sebeple Samsung ile olan yollarını ayırmaya karar verdi. Bazı sızıntılar, Pixel 11'de yer alan işlemci Tensor G6'nın bir nevi geriye gideceğini ve performans düşüşüne maruz kalacağını savunuyor olsa da Google uzun vadede genel kalitesini artırmak niyetinde.

Bunun yanı sıra özellikle yapay zeka yatırımlarıyla öne çıkan bir şirket olmasından ötürü daha az sıkıntı yaşayacağı bir şirketle çalışmak istemiş. Yakın zamanda Google AI Ultra plan tanıtılmıştı. Fiyatının diğer yapay zeka modellerine kıyasla hat safhada olması, bu konuda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. İddiasını devam ettirmek için TSMC ile yoluna devam edecek.